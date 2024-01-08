Утром 8 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

Всего враг нанес 11 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из рсзо.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 8 "Шахедов". Все вражеские дроны уничтожены.



На Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 3 атаки противника у Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 6 атак противника вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 3 атаки.

На Шахтерском направлении оккупанты штурмовых действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.



Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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