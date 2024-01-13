В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 13 января.

Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.

В течение суток произошло 49 боевых столкновений. Враг нанес 32 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Также ВСУ отбили четыре атаки на плацдарме на левобережье Днепра в Херсонской области.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены семь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесен удар по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девяти артиллерийским средствам, четырем средствам противовоздушной обороны, одному составу боеприпасов и одной станции РЭБ противника.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Россия хочет добиться тактических успехов на фронте перед выборами президента РФ.

Война в Украине идет уже 689-й день. Сегодня Россия совершила новый массированный ракетный обстрел Украины. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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