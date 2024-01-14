Сегодня - годовщина трагедии в Днепре, когда в результате ракетного удара по девятиэтажному жилому дому погибли 46 человек, в том числе шестеро детей. Еще 81 житель дома получил ранения. Полностью разрушены 236 квартир.

Спасательная операция продолжалась 69 часов.

В день годовщины люди несут цветы к разрушенному дому.

Удар по многоэтажке Днепра был нанесен ракетой Х-22, запущенной бомбардировщиком Ту-22М3 из района Курска и Азовского моря. Ракета X-22 предназначена для уничтожения авианосных групп в море, отметили в Воздушных силах.

Напомним, год назад эти события вызвали и политический скандал. Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что жилой дом был разрушен не из-за прямого попадания, а в результате падения российской ракеты, которую сбила система ПВО. Это опровергло командование Воздушных сил ВСУ, которое заявило, что имело место прямое попадание ракеты по дому.

После этого Арестович заявил, что "совершил серьезную ошибку" и ушел в отставку с поста советника Офиса президента.

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