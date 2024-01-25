Сегодня, 25 января 2024 года, согласно православному календарю отмечается памятная дата - день Святой великомученицы Татьяны Римской.

В соответствии с легендой, в III веке нашей эры молодая девушка по имени Татьяна, ее родители придерживались христианской веры в тайне, решительно отказалась поклоняться и молиться языческому божеству, предпочтя молитву Иисусу Христу.

Сила молитвы была столь велика, что внезапное землетрясение разрушило языческий храм.

Несмотря на нечеловеческие пытки, Татьяна удивительным образом избавлялась от их следов на своем теле. В конечном итоге ее казнили, отрубив голову, и с тех пор мученица Татьяна была внесена в число святых. Кроме того, этот день неформально считается Днем студента, так как Татьяна стала покровительницей обучающихся.

В настоящее время все женщины с именем Татьяна празднуют свои именные дни в этот особенный день.

В этой статье представлены открытки и картинки, которые можно использовать для поздравлений Татьян с Днем ангела.