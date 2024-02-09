10 февраля 2024 года наступит Новый год по китайскому календарю, знаменуя собой начало года Зеленого Деревянного Дракона.

Празднование продлится две недели, до 24 февраля, и станет самым продолжительным и красочным событием года в Китае и других странах Восточной Азии.

История праздника, традиции и приметы - в нашем обзорном материале.

История наступления Нового года по китайскому стилю

Новый год по китайскому календарю, также известный как Праздник весны или Чуньцзе, имеет многовековую историю. Его корни уходят в древние земледельческие традиции, когда начало нового года знаменовало собой начало нового посевного сезона. Праздник наполнен символизмом и ритуалами, которые призваны принести удачу, процветание и счастье в наступающем году.

2024 год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона.

Дракон - это один из самых почитаемых символов в китайской культуре, он олицетворяет собой силу, мудрость, удачу и благополучие. Зеленый цвет символизирует рост, обновление и процветание.

Ожидается, что год Зеленого Деревянного Дракона будет благоприятным для новых начинаний, карьерного роста, творческих достижений и укрепления семейных отношений.

Празднование Нового года по китайскому календарю - это прекрасная возможность познакомиться с богатой культурой и традициями Китая, а также зарядиться позитивной энергией и оптимизмом на весь год.

Китайский Новый год 2024: традиции

Перед праздником принято тщательно убирать дом, чтобы вымести из него все плохое и освободить место для нового и хорошего.

Дома украшают красными фонариками, гирляндами, изображениями драконов и другими символами удачи.

В канун Нового года семьи собираются за праздничным столом, где подают традиционные блюда, такие как пельмени цзяоцзы, свинина, рисовая лапша с креветками, мраморные яйца.

На улицах городов проходят красочные представления, танцы с драконами и львами, фейерверки.

Принято дарить друг другу красные конверты с деньгами, а также другие подарки, символизирующие удачу и благополучие.

В дни празднования люди играют в различные игры, такие как маджонг, покер и бросание игральных костей.

Приметы на Новый год по китайскому стилю в 2024 году

Красный цвет считается самым счастливым цветом в Китае, поэтому на Новый год принято надевать красную одежду, дарить красные конверты и украшать дома красными фонариками.

Число 8: в китайской культуре считается счастливым, поэтому многие стараются сделать что-то особенное в этот день, например, жениться или открыть новый бизнес.

В первые дни нового года нельзя стричь волосы, так как это можно "срезать" удачу.

Нельзя ругаться и сквернословить. Важно встретить Новый год с позитивным настроем и добрыми пожеланиями.

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