10 февраля официально наступает год Зеленого Деревянного Дракона
10 февраля официально наступает год Зеленого Деревянного Дракона

10 февраля 2024 года наступит Новый год по китайскому календарю, знаменуя собой начало года Зеленого Деревянного Дракона.

Празднование продлится две недели, до 24 февраля, и станет самым продолжительным и красочным событием года в Китае и других странах Восточной Азии.

История праздника, традиции и приметы - в нашем обзорном материале. 

История наступления Нового года по китайскому стилю

Новый год по китайскому календарю, также известный как Праздник весны или Чуньцзе, имеет многовековую историю. Его корни уходят в древние земледельческие традиции, когда начало нового года знаменовало собой начало нового посевного сезона. Праздник наполнен символизмом и ритуалами, которые призваны принести удачу, процветание и счастье в наступающем году.

2024 год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона.

Дракон - это один из самых почитаемых символов в китайской культуре, он олицетворяет собой силу, мудрость, удачу и благополучие. Зеленый цвет символизирует рост, обновление и процветание.

Ожидается, что год Зеленого Деревянного Дракона будет благоприятным для новых начинаний, карьерного роста, творческих достижений и укрепления семейных отношений.

Празднование Нового года по китайскому календарю - это прекрасная возможность познакомиться с богатой культурой и традициями Китая, а также зарядиться позитивной энергией и оптимизмом на весь год.

Китайский Новый год 2024: традиции

  • Перед праздником принято тщательно убирать дом, чтобы вымести из него все плохое и освободить место для нового и хорошего.
  • Дома украшают красными фонариками, гирляндами, изображениями драконов и другими символами удачи.
  • В канун Нового года семьи собираются за праздничным столом, где подают традиционные блюда, такие как пельмени цзяоцзы, свинина, рисовая лапша с креветками, мраморные яйца.
  • На улицах городов проходят красочные представления, танцы с драконами и львами, фейерверки.
  • Принято дарить друг другу красные конверты с деньгами, а также другие подарки, символизирующие удачу и благополучие.
  • В дни празднования люди играют в различные игры, такие как маджонг, покер и бросание игральных костей.

Приметы на Новый год по китайскому стилю в 2024 году

  • Красный цвет считается самым счастливым цветом в Китае, поэтому на Новый год принято надевать красную одежду, дарить красные конверты и украшать дома красными фонариками.
  • Число 8: в китайской культуре считается счастливым, поэтому многие стараются сделать что-то особенное в этот день, например, жениться или открыть новый бизнес.
  • В первые дни нового года нельзя стричь волосы, так как это можно "срезать" удачу.
  • Нельзя ругаться и сквернословить. Важно встретить Новый год с позитивным настроем и добрыми пожеланиями.

 В нашем отдельном материале: Кого ждут крутые перемены? Гороскоп на 2024 год 

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