Сегодня днем соцсеть X приостановила действие аккаунта Юлии Навальной, который она завела вчера.

СМИ выдвигали предположения, что аккаунт попал в теневой бан. Правда, примерно через 30-40 минут X восстановила страницу вдовы Навального.

Соцсеть сообщила, что блокировка была вызвана ошибкой в алгоритмах.

Навальная создала аккаунт в Х в понедельник и опубликовала в нем свое видеообращение, в котором пообещала продолжить дело мужа. А уже во вторник днем многие мировые СМИ обратили внимание, что страница стала недоступной.

"Механизм защиты от манипуляций и спама ошибочно отметил @yulia_navalnaya как нарушающий правила платформы. Мы разблокировали учетную запись, как только нам стало известно об ошибке", — говорится в сообщении администрации соцсети.

Ранее осенью мы писали, что страницу ливанской "Хезболлы" заблокировали в Х.

А в январе "Страна" сообщала, что Служба безопасности Украины заблокировала популярный канал в Viber, который сообщал о раздаче повесток во Львовской области и призывал прятаться от ТЦК.