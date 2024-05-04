Великая суббота, предшествующая самому главному христианскому празднику - Пасхе, имеет особое значение в календаре православных христиан. В 2024 году приходится на 4 мая.

В этот день отмечаются события, связанные с последним днем перед Воскресением Христовым.

Рассказываем, произошло в этот день по евангельским повествованиям, о традициях и народных приметах.

Великая суббота 2024: что произошло в этот день

Великая суббота описывается в евангельских текстах как день, когда тело Иисуса Христа, распятого на кресте, было положено в гробницу.

Согласно Евангелию, ученики и последователи Христа положили его тело в новый гроб и запечатали его, соблюдая предписания закона.

Однако гробница оказалось пустой, так как Христос воскрес из мертвых, победив смерть.

В наши дни в субботу перед Пасхой проходит светлое и радостное событие – в Иерусалиме сходит Благодатный огонь, символизирующий воскресение Иисуса Христа, нашего Спасителя.

Что можно и нельзя делать в Великую субботу

Великая суббота символизирует момент ожидания и покаяния, когда верующие призываются воздерживаться от светских забот и готовиться к празднику Пасхи.

Одновременно день является периодом для внутреннего обновления и глубокого размышления о значении жертвы Христа и надежде на его воскресение.

В церквях проводится освящение свечей, которые затем используются во время пасхальной службы и других богослужений в течение года.

Великая Суббота является днем строгого поста и молитвы.

Верующие уделяют особое внимание духовным практикам, подготавливаясь к празднованию Воскресения. Не мешать им должна подготовка праздничного стола, за который семья сядет после возвращения со всенощной службы.

Само собой разумеется, что запрещены ругань, плохие мысли и участие в любых отрицательных ситуациях.

4 мая 2024 года – народные приметы в Великую субботу

Светлое небо в Великую Субботу часто воспринимается как хороший знак, предвещающий радостное и яркое Воскресение. Отсутствие облаков и ясность неба символизируют победу света над тьмой.

Теплая и солнечная погода также рассматривается как благоприятный сигнал, указывающий на то, что весна пришла и природа пробуждается к новой жизни.

Если в Великую Субботу начинают цвести первые весенние цветы или распускаются почки на деревьях, это воспринимается как знак природного возрождения и обновления.