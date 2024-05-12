Минобороны РФ утверждает, что российская армия захватила населенные пункты Гатище (близ Волчанска), Красное, Мороховец и Олейниково (все три - к северу от села Липцы) Харьковской области.

Украина этого не подтверждала.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Харьковской области в последние дни "существенно обострилась". В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ.

Ранее украинский военный паблик Deep State сообщил, что россияне полностью захватили шесть приграничных сел в Харьковской области - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Также сообщается, что они пытаются закрепиться в ряде других сел и выйти к окрестностям Волчанска.

Война в Украине идет уже 809-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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