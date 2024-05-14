Генштаб подтвердил, что ВСУ вышли из села Лукьянцы под Харьковом. Утром Deep State сообщал о захвате села россиянами.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

"Вследствие интенсивного огневого воздействия противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов, по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Продолжаются боевые действия", -заявили в Генштабе.

Также Генштаб сообщает, что армия РФ имела "ограниченный успех" на кураховском и покровском направлениях.

В направлении Курахово паблик Deep State показывает небольшое продвижение РФ в Красногоровке.

В направлении Покровска, как сообщает Генштаб, было отбито 11 атак на разных участках. 5 атак еще продолжается. Карта Deep State показывает продвижение под Первомайским. А под Уманским несколько сдвинуть линию фронта удалось ВСУ.

Ранее Буданов рассказал подробности подготовки РФ к наступлению под Сумами. Российские войска сосредотачивают военных со стороны российского города Суджа.

Также сообщалось, что российское наступление под Харьковом "оставила Украине мало хороших вариантов для обороны". РФ кинула в бой около 2000 человек в Украине полагают, что РФ накопила около 35 000 военнослужащих в этом районе.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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