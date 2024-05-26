Ночная атака РФ. Силы ПВО уничтожили 12 крылатых ракет Х-101 и 31 "Шахед"
В ночь на 26 мая российские войска нанесли удар по Украину с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БПЛА.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В частности РФ атаковала Украину:
- 2 аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал";
- 12 крылатыми ракетами Х-101/Х-555;
- 31 ударными БПЛА "Shahed-131/136".
Воздушные силы сообщают о сбитии 12 крылатых ракет Х-101 и 31 "Шахеда".
"Воздушные цели уничтожались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера россияне ударили авиабомбами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Возник мощный пожар на площади 15 тысяч кв. метров. В настоящее время известно о 12 погибших и 43 раненых.
Война в Украине идет уже 823-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
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