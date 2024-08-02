За последние сутки в Украине произошла очередная серия поджогов релейных шкафов на железной дороге и автомобилей военных.

Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

"В Черниговской области в посёлке Хацки облили горючим маслом релейный шкаф № 3. Еще один поджог релейного шкафа совершили в Киеве на железнодорожной станции Святошин. Также в Киеве зафиксировано еще три поджога автомобилей военных. В Дарницком районе подожгли сразу два автомобиля, и один поджог совершили в Святошинском районе", - рассказал источник.

В Украине поджоги с начала лета носят массовый характер. Вчера председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона привел статистику, согласно которой только в одном этом регионе зафиксировано около 40 случаев поджогов автомобилей военных.

СБУ регулярно отчитывается о задержаниях поджигателей. Как правило, это молодые люди. По утверждению Службы безопасности, они уничтожают и портят имущество военных и железных дорог за вознаграждение и по указке российских кураторов, с которыми связываются через Телеграм.