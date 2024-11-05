На Южно-Кураховском направлении российская армия в сутки проходит до двух километров.

Об этом сообщил украинский военнослужащий с позывным "Мучной".

По его данным, россияне:

делают попытку ударить западнее Ясной Поляны по селу Раздольное;

смогли продвинуться северо-западнее Богоявленки, тем самым перекрывая трассу до Успеновки, и имеют прямой выход к Константинопольскому.

Основной целью российской армии на этом направлении, по его мнению, является взятие Разлива и перерезание трассы с запада на Курахово.

"Мое мнение, как военного, это просто страшный п@@дец, который может перерасти в падение южного участка фронта", – подытожил "Мучной".

Ранее сегодня военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке заявил, что ВСУ грозит котел в районе Курахово.

Война в Украине идет уже 984-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Российские войска приближаются с юга к имеющему ключевое значение селу Разлив. Это грозит перерезанием дороги, которая ведет с запада в Курахово, после чего ВСУ окажутся под угрозой окружения. К северу от Курахово паблик Deep State подтверждает продвижение РФ в сторону Вознесенки. Украинские военные сообщали, что потеряны Новодмитровка и большая часть Новоселидовки. Также захвачено село Ильинка с последующей атакой на соседние Берестки.

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