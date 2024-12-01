Наступила зима. Морозный воздух и чарующая красота природы дарят особое настроение. Это время, когда короткие дни наполняются уютом, а длинные вечера приглашают нас к мечтам и размышлениям. Зима вдохновляет поэтов и художников, превращая каждый её день в маленькое произведение искусства.

В этой статье мы собрали стихи и картинки, которые помогут ощутить волшебство начала зимы. Погрузитесь в атмосферу снежных пейзажей, хрустящего снега под ногами и первых морозов — и пусть зимняя сказка вдохновит вас на что-то особенное.

Крадется первый день зимы,

Роняя снег свой еле слышно.

Желаем только счастья мы!

Да и тепло не будет лишним!

Пускай декабрь вам принесет

Уют, мечты, благополучие!

Пусть вам во всем всегда везет!

Пусть жизнь отныне будет круче!

Поздравляю с первым днём зимы!

Пусть она приносит обновление,

Больше развесёлой кутерьмы,

Яркие улыбки, вдохновение.

Пусть морозной свежестью бодрит,

Выше поднимает настроение,

Все мечты скорей осуществит,

Даст любовь, удачу, восхищение!

Вот и кончилась осень унылая,

Вот и снега настала пора.

И зима никого не помилует,

Позабудем, что значит жара.

Но зима ведь не только метелица,

Это горка, снежки, новый год,

С первым днём белоснежной волшебницы!

Пусть с ним вместе и счастье придёт!

С первым днем зимы! Ура!

Это лучшая пора.

Не пугает холод пусть,

Прогони из сердца грусть,

Наслаждайся каждым днем,

Не печалься ни о чем.

Заскрипят морозы скоро,

И земля уснёт под снегом,

Первый день зимы проворно

К нам ворвался в жизнь с разбега.

Этот день — зимы начало

Волшебство несёт с собою

И зеркальным покрывалом

Речку до весны укроет.

Вітаю щиро з приходом зими!

Тепер візерунки чекайте у вікні.

Бажаю також, щоб сніжинки маленькі

Падали на ніс і щічки кругленькі.

Хай пощіпує трохи вас морозець,

Але не чіпає гарячих сердець.

Хай холод, хуртовина буде на дворі,

А вдома і на душі тепло не пропаде ніколи.

Хай місяці зимні будуть чарівними,

А справи ваші добрими, мирними.

Нарешті наступила зима,

з чим вас сердечно вітаю!

Нехай холод і сніг приносить вона,

Та сніг скоро все-одно разтане.

Хай білесенькі сніжинки

Прикрашають ваш світ в зимові вечори.

А візерунки на вікні – від морозу картинки

Гарні емоції дарувати почали.

Сьогодні перший день зими,

І я сердечно вас вітаю!

Щоб холодів не знали ви

Я від душі вам побажаю!