Армия РФ активизировалась восточнее Великой Новосёлки на юге Донецкой области.

Об этом сообщает телеграм-канал военного обозревателя DeepState.

Паблик пишет, что сегодня россияне предпринимали ряд штурмовых действий к востоку и северо-востоку от посёлка.

При этом основные усилия армия РФ направляет на Раздольное, где сегодня при поддержке пяти единиц техники был заброшен вражеский десант численностью больше взвода; а также западнее Новодонецкого, где российская армия провела механизированные атаки, говориться в сообщении.

"По предварительным данным, враг имел тактический успех. Более подробная обстановка будет ясна через пару дней", – резюмирует DS.

Военные аналитики телеграм-канала считают, что данный манёвр россияне проводят для того, чтобы обойти Великую Новосёлку с севера и перерезать дорогу на посёлок Богатырь.

О продвижении армии РФ в направлении Раздольного упоминали и местные паблики.

Ранее россияне активизировали боевые действия под Ровнополем и Макаровкой.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Россияне продолжают наступление в Часовом Яре, сообщил Deep State. За сутки неприятелю удалось продвинуться как в самом городе, так и у его северной окраины. Карта Deep State также показывает, что армии РФ осталось меньше пяти километров чтобы окружить части ВСУ южнее Курахово. За неделю противник сократил это расстояние почти на километр, а серая зона в "кармане" постепенно увеличивается.

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