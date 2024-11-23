В Кремле заявили, что Россия не планирует проводить мобилизацию. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"О мобилизации речи никакой не ведется", - сказал Песков в интервью российским СМИ.

Накануне сообщалось, что в РФ выросло количество заключающих контракты с минобороны.

Ранее AFP сообщало, что Украина планирует мобилизовать 160 тысяч человек до января.

Война в Украине идет 1004-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2024 года в обновляемом в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В ГУР заявили, что удар по Днепру был нанесен из ракетного комплекса "Кедр". На Западе обеспокоены применением Россией нового типа вооружения. Россияне активно штурмуют в направлении Великой Новоселки на юге Донецкой области. Также они активизировались на Запорожском направлении.

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