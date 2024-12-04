В войне такой интенсивности, как в Украине, армия Великобритании была бы уничтожена за "шесть месяцев или год".

Об этом заявил британский министр по делам ветеранов Алистер Карнс, чьи слова приводит американское издание Politico.

"В масштабной войне — не ограниченной интервенции, а войне, подобной той, что произошла в Украине, — например, наша армия при нынешних показателях потерь будет израсходована в течение шести месяцев или года", — сказал член британского кабинета.

В связи с этим он сделал вывод, что важно иметь достаточно резервистов.

"Без них мы не можем генерировать массу, мы не можем справиться со множеством оборонных задач. Это не значит, что нам нужна большая армия, но это значит, что в случае кризиса нужно быстро наращивать ее глубину и массу", — заявил Карнс.

Сухопутная армия Великобритании сейчас имеет наименьшую численность с 1700-х годов, отмечает Politico. По данным The Times, численность сухопутной британской армии составляет около 73 тысяч человек.

В ноябре Financial Times писала, что Великобритания имеет "армию, похожую на потемкинскую деревню", которая не выдержит крупной европейской войны.

А год назад генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что в нынешнем виде армия Германии неспособна защитить страну или союзников по НАТО.