На Кураховском направлении образуется "один котел за другим" из-за "советского нарратива "стоять до конца" и нежелания командиров на местах докладывать наверх о реальной обстановке.

Об этом пишут в соцсетях украинские военные.

Лейтенант ВСУ с позывным Алекс сообщил, что украинские войска еще "не успели толком завершить вывод подразделений из района Успеновки", как россияне уже пытаются взять весь район Курахово в окружение. По его данным, россияне уже закрепились в районе Сухих Ялов и Зеленовки, а дальше попытаются перерезать главную трассу на Курахово в районе села Улаклы.

"Если им это удастся, то группировка войск под Курахово не будет иметь нормальных путей сообщения. Только полевыми дорогами, что уже усложнит обстановку", - написал Алекс.

Военнослужащий Станислав Бунятов утверждает, что "дело не только в высшем командовании данного направления".

"Если бы командиры бригад постоянно докладывали реальную информацию о положении дел, а не желаемую, с надеждой на возобновление позиций, не загнали бы людей в такое очко. И это касается почти всех направлений", - считает Бунятов.

Ранее военные сообщали, что контратака украинских сил под Покровском Донецкой области провалилась, а ВСУ понесли потери.

Война в Украине идет 1027-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские и российские военные телеграм-каналы сообщили, что войска РФ снова прорвались в поселок Новый Комар под Великой Новоселкой в Донецкой области. Это село имеет важное значение, потому что перекрывает дорогу на север от Великой Новосёлки, которая окажется в полуокружении, если Новый Комар будет захвачен. Также, по словам украинских военных, в Курахово россияне полностью заняли район высотных домов, однако в Генштабе ВСУ отрицали эту информацию.

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