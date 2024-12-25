Появилось видео из салона разбившегося самолета "Азербайджанских авиалиний", когда тот ещё находился в воздухе.

Его публикуют российские телеграмм-каналы, приводя текст, как утверждается, переговоров пилота с диспетчером.

На одном из кадров женщина, которую ранило осколком. Пассажирка сидит с вытянутой ногой, а под её сидением растянулось пятно алой жидкости, похожее на кровь.

Пилот, диалог с которым следует ниже, заявляет, что с самолётом столкнулись птицы.

08:11:50

э: AXY8243 следуем Баку.

08:11:58

д: AXY8243 с текущим курсом набирайте 900м.

э: С текущим курсом набираю 900м AXY8243.

08:12:12

д: AXY8243 подтвердите, уходите на Баку запасной?

э: Подтверждаю, уходим на Баку запасной AXY8243.

08:12:29

д: AXY8243 первоначально набирайте FL80, и подскажите сможете следовать прямо на точку Пинта?

э: Набираем FL80, щас подскажем AXY8243.

08:12:48

э: AXY8243 оба GPS потеряны, нужно векторинг.

д: AXY8243 вас понял, вправо курс 360.

э: Вправо курс 360 AXY8243 спасибо.

08:14:15

д: AXY8243 набирайте FL150.

э: Набираем FL150 (неразборчиво) AXY8243.

д: AXY8243 и ускорьте набор.

э: Ускоряем набор AXY8243.

.....

08:16:05

э: У нас отказало управление, удар птиц в кабине. Удар птиц в кабине (неразборчиво).

08:16:16

д: AXY8243 вас понял, какая помощь вам нужна?

08:16:41

э: Какая в Мин-Водах погода, окажите пожалуйста помощь.

д: AXY8243 в 16 минуту.

э: Не понял.

д: AXY8243 в 16 минуту.

э: Что в 16 минуту?

д: AXY8243 повторите ваше сообщение, вас плохо слышно.

08:17:15

д: AXY8243 борт порядок?

э: Борт порядок, следуем на Мин-Воды.

д: AXY8243 вас понял, следуйте с текущим курсом до команды.

э: Понял, с текущим курсом следуем до команды. Пожалуйста, просьба большая погода Мин-Вод.

д: AXY8243 ожидайте, набирайте FL150.

э: Набираем FL150.

08:18:29

д: AXY8243 выполняйте левую орбиту.

э: Не могу выполнять, управление теряется. Дайте нам векторение на Мин-Воды, и пожалуйста дайте нам погоду Мин-Вод.

д: AXY8243 вас понял, ожидайте. Влево курс 030

э: Влево курс 030.

08:19:12

э: Я не могу сохранять 150, у нас давление повышено в кабине.

д: AXY8243 вас понял.

08:20:27

д: AXY8243 влево курс 360.

э: Влево 360, у меня самолет теряет управление.

д: AXY8243 для информации погода Мин-Вод: ветер 120гр, 6 м/с, видимость более 10км, облачность сплошная нижний край 180м, QNH1024гПа, полоса в работе 11.

э: Дай нам Махачкалу.

08:21:20

э: И Махачкалу.

д: AXY8243 решили следовать на Махачкалу?

э: Так точно, на Махачкалу дайте погоду.

д: AXY8243 ожидайте.

08:22:12

д: AXY8243 вправо курс 110.

д: AXY8243 Грозный Вышка.

э: На приеме

д: AXY8243 вправо курс 140.

08:22:57

э: Теперь гидравлика отказала.

08:23:03

д AXY8243 Грозный Вышка.

э: На приеме, у нас отказала гидравлика.

д: AXY8243 понял. Можете выполнять курсы?

э: Да не можем выполнять. Дайте конкретный курс, мы пойдем на Махачкалу.

д: AXY8243 влево курс 100, поправка вправо курс 100.

э: Вправо курс 100. Погоду Махачкалы.

08:23:42

д: AXY8243 погода Махачкалы: ветер 310 гр 2 м/с, видимость 3300, нижний край 750м, дымка QNH1026гПа, полоса в работе 32.

э: Понял

08:24:26

д: AXY8243 подтвердите, объявили бедствие?

э: ( Неразборчиво) не понял (неразборчиво).

08:24:43

э: AXY8243 повторите.

д: AXY8243 борт порядок?

э: Борт порядок.

08:24:55

э: Разрешите нам (неразборчиво).

д: AXY8243 повторите.

э: (неразборчиво).

08:25:09

д: AXY8243 вас слышно неразборчиво, повторите ваше сообщение.

э: (неразборчиво).

08:25:30

э: AXY8243 как приняли? На приеме

д: AXY8243 Грозный Вышка на приеме, вас слышно очень плохо.

э: (неразборчиво)

08:25:47

э: AXY8243 разрешите следовать на данной высоте.

д: AXY8243 сию по диспетчерскому вас не наблюдаю, подскажите вашу высоту.

08:26:10

э: Наша высота 80.

д: AXY8243 постарайтесь набрать FL100.

э: Если сможем.

08:27:00

д: AXY8243 Грозный Вышка.

э: На приеме AXY8243.

д: AXY8243 работайте Ростов Контроль 134,1.

э: Ростов Контроль 134,1 AXY8243.

Ранее "Страна" рассматривала версии крушения самолёта в Казахстане.