Пассажир ранен. Появилась первая расшифровка переговоров пилотов упавшего в Казахстане самолёта. Видео
Появилось видео из салона разбившегося самолета "Азербайджанских авиалиний", когда тот ещё находился в воздухе.
Его публикуют российские телеграмм-каналы, приводя текст, как утверждается, переговоров пилота с диспетчером.
На одном из кадров женщина, которую ранило осколком. Пассажирка сидит с вытянутой ногой, а под её сидением растянулось пятно алой жидкости, похожее на кровь.
Пилот, диалог с которым следует ниже, заявляет, что с самолётом столкнулись птицы.
08:11:50
э: AXY8243 следуем Баку.
08:11:58
д: AXY8243 с текущим курсом набирайте 900м.
э: С текущим курсом набираю 900м AXY8243.
08:12:12
д: AXY8243 подтвердите, уходите на Баку запасной?
э: Подтверждаю, уходим на Баку запасной AXY8243.
08:12:29
д: AXY8243 первоначально набирайте FL80, и подскажите сможете следовать прямо на точку Пинта?
э: Набираем FL80, щас подскажем AXY8243.
08:12:48
э: AXY8243 оба GPS потеряны, нужно векторинг.
д: AXY8243 вас понял, вправо курс 360.
э: Вправо курс 360 AXY8243 спасибо.
08:14:15
д: AXY8243 набирайте FL150.
э: Набираем FL150 (неразборчиво) AXY8243.
д: AXY8243 и ускорьте набор.
э: Ускоряем набор AXY8243.
.....
08:16:05
э: У нас отказало управление, удар птиц в кабине. Удар птиц в кабине (неразборчиво).
08:16:16
д: AXY8243 вас понял, какая помощь вам нужна?
08:16:41
э: Какая в Мин-Водах погода, окажите пожалуйста помощь.
д: AXY8243 в 16 минуту.
э: Не понял.
д: AXY8243 в 16 минуту.
э: Что в 16 минуту?
д: AXY8243 повторите ваше сообщение, вас плохо слышно.
08:17:15
д: AXY8243 борт порядок?
э: Борт порядок, следуем на Мин-Воды.
д: AXY8243 вас понял, следуйте с текущим курсом до команды.
э: Понял, с текущим курсом следуем до команды. Пожалуйста, просьба большая погода Мин-Вод.
д: AXY8243 ожидайте, набирайте FL150.
э: Набираем FL150.
08:18:29
д: AXY8243 выполняйте левую орбиту.
э: Не могу выполнять, управление теряется. Дайте нам векторение на Мин-Воды, и пожалуйста дайте нам погоду Мин-Вод.
д: AXY8243 вас понял, ожидайте. Влево курс 030
э: Влево курс 030.
08:19:12
э: Я не могу сохранять 150, у нас давление повышено в кабине.
д: AXY8243 вас понял.
08:20:27
д: AXY8243 влево курс 360.
э: Влево 360, у меня самолет теряет управление.
д: AXY8243 для информации погода Мин-Вод: ветер 120гр, 6 м/с, видимость более 10км, облачность сплошная нижний край 180м, QNH1024гПа, полоса в работе 11.
э: Дай нам Махачкалу.
08:21:20
э: И Махачкалу.
д: AXY8243 решили следовать на Махачкалу?
э: Так точно, на Махачкалу дайте погоду.
д: AXY8243 ожидайте.
08:22:12
д: AXY8243 вправо курс 110.
д: AXY8243 Грозный Вышка.
э: На приеме
д: AXY8243 вправо курс 140.
08:22:57
э: Теперь гидравлика отказала.
08:23:03
д AXY8243 Грозный Вышка.
э: На приеме, у нас отказала гидравлика.
д: AXY8243 понял. Можете выполнять курсы?
э: Да не можем выполнять. Дайте конкретный курс, мы пойдем на Махачкалу.
д: AXY8243 влево курс 100, поправка вправо курс 100.
э: Вправо курс 100. Погоду Махачкалы.
08:23:42
д: AXY8243 погода Махачкалы: ветер 310 гр 2 м/с, видимость 3300, нижний край 750м, дымка QNH1026гПа, полоса в работе 32.
э: Понял
08:24:26
д: AXY8243 подтвердите, объявили бедствие?
э: ( Неразборчиво) не понял (неразборчиво).
08:24:43
э: AXY8243 повторите.
д: AXY8243 борт порядок?
э: Борт порядок.
08:24:55
э: Разрешите нам (неразборчиво).
д: AXY8243 повторите.
э: (неразборчиво).
08:25:09
д: AXY8243 вас слышно неразборчиво, повторите ваше сообщение.
э: (неразборчиво).
08:25:30
э: AXY8243 как приняли? На приеме
д: AXY8243 Грозный Вышка на приеме, вас слышно очень плохо.
э: (неразборчиво)
08:25:47
э: AXY8243 разрешите следовать на данной высоте.
д: AXY8243 сию по диспетчерскому вас не наблюдаю, подскажите вашу высоту.
08:26:10
э: Наша высота 80.
д: AXY8243 постарайтесь набрать FL100.
э: Если сможем.
08:27:00
д: AXY8243 Грозный Вышка.
э: На приеме AXY8243.
д: AXY8243 работайте Ростов Контроль 134,1.
э: Ростов Контроль 134,1 AXY8243.
Ранее "Страна" рассматривала версии крушения самолёта в Казахстане.