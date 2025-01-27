Администрация Дональда Трампа ставит на паузу отношения с официальным Брюсселем в пользу прямых контактов со странами Евросоюза. Это встревожило функционеров ЕС и стало для них холодным душем.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, глава европейской дипломатии Кая Каллас направила "открытое приглашение" новому государственному секретарю США Марко Рубио посетить встречу министров иностранных дел ЕС, но пока не получила ответа. Также ни один высокопоставленный представитель ЕС не был приглашен на инаугурацию Трампа, а единственным европейским лидером там была премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Зато за неделю в должности Трамп уже поговорил по телефону с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, а Рубио разговаривал более чем с дюжиной министров иностранных дел, включая четырех европейских (Польши, Латвии, Литвы и Италии), но ни с одним представителем ЕС.

"Холодный душ: это радикальный сдвиг от дружеских отношений, которые были у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других высокопоставленных деятелей ЕС с администрацией Джо Байдена", - прокомментировало ситуацию Politico.

Между тем на днях Трамп выдвинул на должность нового американского посла в ЕС бывшего главу сетей фастфуда Эндрю Паздера.

Также Трамп грозил ввести торговые пошлины для Евросоюза.