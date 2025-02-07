Владимир Зеленский заявил, что следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии, а крепкий мир должен стать более близким.

Об этом он написал в своем телеграм-канале

"Мы всегда ценим сотрудничество с президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд. Украинские и американские команды уже прорабатывают детали", – сообщил президент.

Напомним, сегодня Трамп заявил, что на следующей неделе намерен встретится с Зеленским и поговорить с Владимиром Путиным.

Мы анализировали, какова может быть стратегия действий Трампа по Украине.

Между тем война в Украине идет 1080-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В РФ заявляют о контратаке ВСУ в Курской области. Армия РФ продвинулась в одном из ключевых сел к западу от Курахово - Андреевке, свидетельствует карта Deep State. Также у россиян есть продвижение в соседнем Дачном.

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