Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин поручили помощникам "немедленно" начать проработку встречи "на высшем уровне".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

При этом он пока не подтверждает, что встреча может состояться в Саудовской Аравии, как вчера заявил президент США.

По словам Пескова, ее место и сроки можно будет называть после дальнейших обсуждений. Россия уже началась готовиться к "формированию переговорной группы для диалога с США".

Также спикер Кремля заявляет, что говорить об участии Европы в переговорах по Украине "преждевременно", так как "пока нет понимания формата возможного переговорного процесса".

Он отметил, что в ходе вчерашнего разговора Путина и Трампа тема признания захваченных РФ украинских территорий не поднималась. Как и вопрос санкций.

Ранее СМИ писали, что Китай предложил организовать встречу президента США и Путина.

Война в Украине идет 1086-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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