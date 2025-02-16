Украинский дипломат Василий Филипчук на страницах американского журнала Foreign Policy выдвинул план "сделки" по Украине.

Филипчук считает, что нейтралитет Украины, а также вопросы восстановления Украины и статуса русского языка могут стать основой для заключения мирного соглашения.

"Украина должна провести внутренние реформы, включая возвращение к верховенству права, борьбу с коррупцией, расширение региональных прав, новую конституцию с эффективными сдержками и противовесами, защиту права собственности, свободу выбора языка и вероисповедания", - считает Филипчук.

Но при таком варианте США должны гарантировать Украине "прямую военную защиту" и "Украина получит еще более жесткие гарантии безопасности, чем предусматривает статья 5 Устава НАТО, но без формального членства в Альянсе".

"Ключевой элемент нового соглашения должен заключаться в том, что нейтралитет Украины сохраняется только до тех пор, пока Россия не нарушает ее территориальную целостность: в случае любой агрессии со стороны России Украина автоматически получает прямую военную защиту от США", - пишет Филипчук.

По мнению дипломата, если Запад предложит России такую сделку, то Китай, Индия и другие страны Глобального Юга, скорее всего, поддержат такой план.

Стимулом для России может стать снятие санкций. "Сделка должна дать Москве достаточные политические и экономические преимущества, а отказ от нее приведет к дальнейшей изоляции и усилению рисков", - пишет дипломат.

Напомним, спецпредставитель президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что через "дни или недели" Соединённые Штаты обнародуют свой план по остановке войны России против Украины.

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