Украина надеется завершить войну в этом году, а не через три года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам пленарного заседания "Поддерживай Украину".

"Мы надеемся, что сможем завершить эту войну в этом году, а не через три года. Это очень сложная ситуация. Это очень сложно – всем нашим странам проходить эту войну, со всем уважением к военным... Я не могу говорить о трех годах", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "Россия может вернуться через 10 лет, если мы не будем готовы, если Украина не будет в ЕС и НАТО в ближайшем будущем".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если это принесет мир.

Накануне у Трампа заявили, что война в Украине была спровоцирована, и не обязательно россиянами.

Между тем война в Украине идет 1097-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.