Государственный секретарь США Марко Рубио в последний момент отменил встречу с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в Вашингтоне "из-за проблем с расписанием".

Об этом сообщает Euronews.

Каллас прибыла в Вашингтон с двухдневным визитом, и встреча должна была состояться 26 или 27 февраля.

"Глава дипломатии не встретится с госсекретарем Марко Рубио в этот раз из-за проблем с расписанием", - сказал высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе.

В США у Каллас также запланированы встречи с представителями Конгресса, на которых будут обсуждать конфликт в Украине и трансатлантические отношения.

"Она встретится с сотрудниками делегации ЕС в США. Она также примет участие в публичном мероприятии в Институте Хадсона", - добавил чиновник.

Ранее Каллас сама объявила 24 февраля на пресс-конференции в Брюсселе, что совершит визит в США, где проведет встречу с Рубио.

Недавно мы сообщали, что пресс-конференцию после встречи Владимира Зеленского со специальным представителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом в Киеве отменили по просьбе американской стороны.

Также Трамп рассказывал, как из-за сна Зеленского пришлось перенести его встречу с министром финансов США.