Келлог заявил, что газета Times исказила его новый план по Украине
Представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что газета The Times исказила его новый план по Украине.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
"Статья в The Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. В обсуждениях разделения я имел в виду районы или зоны ответственности для союзных сил (без участия войск США). Я НЕ имел в виду раздел Украины", - написал Келлог.
Напомним, The Times приписала ему план поделить Украину "как послевоенный Берлин". Он предусматривает введение британских и французских войск в Украину.
Ранее Келлог заявил, что Украине и России необходимо прийти к соглашению, поскольку "ни одна сторона не получит всего, чего хочет".
Война в Украине идет 1144-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.
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