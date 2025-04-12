Представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что газета The Times исказила его новый план по Украине.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Статья в The Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. В обсуждениях разделения я имел в виду районы или зоны ответственности для союзных сил (без участия войск США). Я НЕ имел в виду раздел Украины", - написал Келлог.

Напомним, The Times приписала ему план поделить Украину "как послевоенный Берлин". Он предусматривает введение британских и французских войск в Украину.

Ранее Келлог заявил, что Украине и России необходимо прийти к соглашению, поскольку "ни одна сторона не получит всего, чего хочет".

Война в Украине идет 1144-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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