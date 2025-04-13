Наступило Вербное воскресенье
Наступило Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — это важный христианский праздник, который отмечается сегодня, за неделю до Пасхи. Его ещё называют Входом Господним в Иерусалим. История, запреты и приметы, поздравления в прозе и открытки — в нашем материале.

История праздника Вербное воскресенье

Именно в этот день, согласно Евангелию, Иисус Христос торжественно въехал в город, а народ встречал Его с пальмовыми ветвями, стелил одежду на дороге и восклицал: "Осанна!" — как знак признания Мессии.

На Руси пальмовые ветви заменили веточки вербы — одного из первых деревьев, распускающихся весной. С тех пор и появилось название "Вербное воскресенье".

Оно символизирует духовное пробуждение, начало новой жизни и предвестие Светлого Христова Воскресения.

Что нельзя делать на Вербное воскресенье, приметы 13 апреля

Хотя Вербное воскресенье — радостный день, он всё ещё приходится на Великий пост, поэтому сохраняется определённая строгость в поведении.

Вот что не рекомендуется делать в этот день:

  • Работать по дому или в саду — уборка, стирка, копание земли считаются неподходящими для праздника.
  • Ссориться и ругаться — день нужно провести в мире и покое.
  • Заниматься тяжелыми физическими нагрузками — это время для молитвы, тишины и внутреннего созерцания.

 С Вербным воскресеньем связано множество народных примет:

  • Если верба распустилась к празднику — весна будет ранней и тёплой.
  • Вербу, освящённую в церкви, хранили за иконами — она оберегала дом от бед и болезней.
  • Удар вербной веточкой по телу символизировал пожелание здоровья и силы: "Не я бью — верба бьёт. Будь здоров, как вода, и богат, как земля!"

С Вербным воскресеньем: поздравления своими словами, открытки

Публикуем несколько искренних и тёплых поздравлений, которые можно сказать своим близким в этот светлый день, а также красивые поздравительные открытки и гифки: 

  • С Вербным воскресеньем тебя! Пусть душа твоя наполняется миром, дом — теплом, а сердце — верой и надеждой. Пусть всё плохое отступит, а новое будет добрым и светлым!
  • Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть весна принесёт тебе обновление, здоровье, вдохновение и радость. Пусть твой путь будет светлым, а рядом — только добрые люди.
  • В этот день хочется пожелать тебе тепла — не только солнечного, но и душевного. Пусть верба принесёт в твой дом здоровье, любовь и покой. С праздником!

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