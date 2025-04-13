Вербное воскресенье — это важный христианский праздник, который отмечается сегодня, за неделю до Пасхи. Его ещё называют Входом Господним в Иерусалим. История, запреты и приметы, поздравления в прозе и открытки — в нашем материале.

История праздника Вербное воскресенье

Именно в этот день, согласно Евангелию, Иисус Христос торжественно въехал в город, а народ встречал Его с пальмовыми ветвями, стелил одежду на дороге и восклицал: "Осанна!" — как знак признания Мессии.

На Руси пальмовые ветви заменили веточки вербы — одного из первых деревьев, распускающихся весной. С тех пор и появилось название "Вербное воскресенье".

Оно символизирует духовное пробуждение, начало новой жизни и предвестие Светлого Христова Воскресения.

Что нельзя делать на Вербное воскресенье, приметы 13 апреля

Хотя Вербное воскресенье — радостный день, он всё ещё приходится на Великий пост, поэтому сохраняется определённая строгость в поведении.

Вот что не рекомендуется делать в этот день:

Работать по дому или в саду — уборка, стирка, копание земли считаются неподходящими для праздника.

Ссориться и ругаться — день нужно провести в мире и покое.

Заниматься тяжелыми физическими нагрузками — это время для молитвы, тишины и внутреннего созерцания.

С Вербным воскресеньем связано множество народных примет:

Если верба распустилась к празднику — весна будет ранней и тёплой.

Вербу, освящённую в церкви, хранили за иконами — она оберегала дом от бед и болезней.

Удар вербной веточкой по телу символизировал пожелание здоровья и силы: "Не я бью — верба бьёт. Будь здоров, как вода, и богат, как земля!"

С Вербным воскресеньем: поздравления своими словами, открытки

Публикуем несколько искренних и тёплых поздравлений, которые можно сказать своим близким в этот светлый день, а также красивые поздравительные открытки и гифки: