Вербное воскресенье — это важный христианский праздник, который отмечается сегодня, за неделю до Пасхи. Его ещё называют Входом Господним в Иерусалим. История, запреты и приметы, поздравления в прозе и открытки — в нашем материале.
История праздника Вербное воскресенье
Именно в этот день, согласно Евангелию, Иисус Христос торжественно въехал в город, а народ встречал Его с пальмовыми ветвями, стелил одежду на дороге и восклицал: "Осанна!" — как знак признания Мессии.
На Руси пальмовые ветви заменили веточки вербы — одного из первых деревьев, распускающихся весной. С тех пор и появилось название "Вербное воскресенье".
Оно символизирует духовное пробуждение, начало новой жизни и предвестие Светлого Христова Воскресения.
Что нельзя делать на Вербное воскресенье, приметы 13 апреля
Хотя Вербное воскресенье — радостный день, он всё ещё приходится на Великий пост, поэтому сохраняется определённая строгость в поведении.
Вот что не рекомендуется делать в этот день:
- Работать по дому или в саду — уборка, стирка, копание земли считаются неподходящими для праздника.
- Ссориться и ругаться — день нужно провести в мире и покое.
- Заниматься тяжелыми физическими нагрузками — это время для молитвы, тишины и внутреннего созерцания.
С Вербным воскресеньем связано множество народных примет:
- Если верба распустилась к празднику — весна будет ранней и тёплой.
- Вербу, освящённую в церкви, хранили за иконами — она оберегала дом от бед и болезней.
- Удар вербной веточкой по телу символизировал пожелание здоровья и силы: "Не я бью — верба бьёт. Будь здоров, как вода, и богат, как земля!"
С Вербным воскресеньем: поздравления своими словами, открытки
Публикуем несколько искренних и тёплых поздравлений, которые можно сказать своим близким в этот светлый день, а также красивые поздравительные открытки и гифки:
- С Вербным воскресеньем тебя! Пусть душа твоя наполняется миром, дом — теплом, а сердце — верой и надеждой. Пусть всё плохое отступит, а новое будет добрым и светлым!
- Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть весна принесёт тебе обновление, здоровье, вдохновение и радость. Пусть твой путь будет светлым, а рядом — только добрые люди.
- В этот день хочется пожелать тебе тепла — не только солнечного, но и душевного. Пусть верба принесёт в твой дом здоровье, любовь и покой. С праздником!