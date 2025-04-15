Сегодня, 15 апреля, наступил Великий Вторник — второй день Страстной седмицы, последней недели перед Пасхой, когда христиане вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Этот день наполнен глубоким духовным смыслом, призывает к покаянию, внутреннему очищению и вниманию к собственному сердцу.

Суть церковной даты, молитвы, запреты — в нашем материале.

Великий вторник Страстной недели: описание дня

Согласно Евангельскому повествованию, во Вторник Иисус Христос продолжал Своё служение в Иерусалиме. Он учил в храме, обличал книжников и фарисеев, предсказал разрушение Иерусалима и Своё Второе пришествие.

Также в этот день были произнесены притчи о десяти девах, о талантах и о Страшном Суде — все они напоминают о необходимости бодрствовать и быть готовыми встретить Господа в любой момент.

Для верующих Великий Вторник — это день размышлений о собственной жизни, делах, мотивах и душевном состоянии. Его следует провести в молитве, чтении Священного Писания (особенно Евангелия от Матфея, главы 22–25), покаянии и тишине.

Рекомендуется воздержаться от развлечений и сосредоточиться на внутренней работе.

Кому молиться в Великий вторник

Господу Иисусу Христу — прося мудрости, терпения, духовной трезвости и готовности к встрече с Ним.

Пресвятой Богородице — о заступничестве, укреплении в вере и покаянном духе.

Своему Ангелу-Хранителю — чтобы помог сохранить бодрость духа, чистоту помыслов и сосредоточенность на духовном пути.

Также важно молиться за ближних, особенно за тех, кто болен, в трудностях или переживает духовное охлаждение.

Что сегодня нельзя делать

Великий Вторник — это строгий день Великого поста, и к нему следует относиться с особым благоговением. Сегодня не рекомендуется:

устраивать шумные застолья, весёлые встречи, вечеринки и любые формы развлечений;

сплетничать, ссориться, проявлять раздражительность;

заниматься тяжёлой или ненужной суетной работой, если она отвлекает от молитвы и внутренней сосредоточенности;

это время не только воздержания от пищи, но и от греховных мыслей и поступков.

Что сегодня можно есть

Согласно уставу Великого поста, во Вторник Страстной недели установлено сухоядение — наиболее строгая форма поста. Это значит, что разрешено:

Есть пищу без термической обработки: хлеб, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мёд.

Пить воду, отвары трав, компоты без сахара.

Устав допускает послабления для людей пожилых, больных, беременных и детей — в этом случае пост можно ослабить по благословению духовника.