Вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского в свой адрес и его упреки в оправдывании действий руководства РФ.

Комментарий слов Зеленского американский политик дал в интервью изданию UnHerd.

Вэнс отреагировал на вчерашнее заявление Зеленского в интервью CBS. В беседе с журналистом украинский президент рассказал, что на первой встрече с вице-президентом тот ему сказал: "Не факт, что именно россияне начали войну".

"Это такая линия, которая прослеживается во многих встречах Украины с представителями США. Это изменение реальности. Мне кажется, что вице-президент, я бы сказал, оправдывает каким-то образом действия Путина", - заявил Зеленский.

По словам Вэнса, критика Зеленского абсурдна.

"Я думаю, что это своего рода абсурд со стороны Зеленского — говорить [американскому] правительству, которое в настоящее время обеспечивает единство его правительственных и военных усилий, что мы каким-то образом на стороне россиян", - сказал Вэнс.

Также он призвал понять стратегические цели России при урегулировании конфликта.

"Если вы хотите закончить конфликт, нужно попытаться понять, в чём заключаются стратегические цели как России, так и Украины. Это не означает моральную поддержку российской стороны или одобрение полномасштабного вторжения, но вы должны постараться понять, где проходят их стратегические красные линии — так же, как вы должны понимать, чего Украина пытается добиться в этом конфликте", - отметил Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что они "проделали ужасную работу", которая привела к началу войны в Украине.

Трамп считает, что не стоило начинать войну с противником, который "в 20 раз больше тебя".