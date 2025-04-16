Сегодня, 16 апреля, отмечается Великая среда — третий день Страстной седмицы, особого времени перед Пасхой.

Церковь вспоминает последние дни земной жизни Иисуса Христа. Этот день наполнен особым духовным напряжением, потому что именно в Великую среду произошло трагическое и судьбоносное событие — предательство Иуды Искариота.

Духовный смысл праздника, практические советы и молитва – в нашем материале.

Что случилось в Великую среду Страстной седмицы

Согласно Евангелию, Иуда, один из двенадцати апостолов, пошёл к первосвященникам и старейшинам и предложил им выдать Иисуса за тридцать сребреников — цену, за которую тогда покупали раба. Это предательство стало поворотным моментом в истории спасения человечества. С этого дня начался прямой путь Христа к кресту, к Голгофе, к страданиям и к искуплению.

Также в этот день вспоминается евангельское событие, когда женщина, чьё имя не упоминается, омыла ноги Иисуса драгоценным миром и отерла их своими волосами. Это было проявлением великой любви и раскаяния. В противоположность Иуде, эта женщина — символ души, идущей к Богу с чистым сердцем.

Как провести Великую среду, что можно есть, что нельзя делать

В Великую среду соблюдается строгий пост. Это значит, что из рациона исключаются:

мясо,

молочные продукты,

яйца,

рыба,

масло.

Разрешается:

хлеб,

овощи,

фрукты,

орехи,

вода,

травяные отвары.

Некоторые верующие практикуют сухоядение — приём пищи без термической обработки, например, хлеб, вода и сырые овощи. Однако степень строгости поста каждый определяет для себя с благословения духовника, особенно если есть ограничения по здоровью.

В Великую среде нельзя веселиться, громко слушать музыку, посещать развлекательные мероприятия, сквернословить, ссориться, судить других. Это время покаяния, тишины и внутреннего сосредоточения.

Нельзя заниматься тяжёлой домашней уборкой или началом новых дел. Лучше отложить всё второстепенное и посвятить день молитве и размышлениям.

При этом рекомендуется посетить богослужение, особенно Литургию Преждеосвященных Даров. Прочитать покаянные молитвы, особенно каноны и акафисты.

Следует подумать о своей жизни, простить обиды, примириться с ближними. Важно исповедаться, если не сделали этого ранее в пост.

Молитвы в Великую среду

В Великую среду особенно принято молиться:

Иисусу Христу — с благодарностью за Его страдания ради спасения человечества.

Богородице — о покрове и милости, особенно в преддверии страшных дней Страстей Христовых.

Святой Марии Египетской — как символу глубокого покаяния и обращения к Богу.

О своей душе — с прошением о прощении грехов и укреплении в вере.

О ближних — особенно о тех, кто страдает, болеет, кто запутался в жизни.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, претерпевший предательство и страдания ради моего спасения, спаси и помилуй меня, грешного. Даруй мне сердце чистое, дух покаяния и веру несомненную. Аминь.