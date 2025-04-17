Чистый четверг — особенный день Страстной недели, посвящённый воспоминанию Тайной вечери Иисуса Христа. Это время очищения — как физического, так и духовного. Верующие стараются привести в порядок дом, помолиться, исповедаться и причаститься, чтобы с чистой душой встретить Светлое Христово Воскресение. Всё, что делается в этот день, наполнено глубоким смыслом — от утреннего омовения до выпечки первых куличей и покраски яиц.

Поздравляем с Чистым четвергом! Пусть этот светлый день принесёт в дом порядок, в мысли — ясность, а в душу — мир и покой. Пусть всё, что очищается сегодня — остаётся чистым надолго, а сердце наполнится любовью, добротой и тёплой верой. Желаем благодатной подготовки к Пасхе и душевного тепла в кругу близких.

В этот особый день хочется не только соблюдать традиции, но и поделиться теплом с родными и друзьями. Ниже мы собрали для вас красивые открытки, которые помогут передать атмосферу Чистого четверга и подарить частичку добра тем, кто вам дорог.