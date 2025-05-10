Президент США Дональд Трамп обнаружил, что разрешение иностранных конфликтов сложнее, чем он ожидал, несмотря на то, что пообещал быстро закончить войны в Украине и в Газе.

Об этом пишет WSJ.

"Когда на прошлой неделе президент Трамп выступал на встрече с ведущими донорами в своем клубе во Флориде, он описал окончание войны России в Украине как растущее разочарование, которое не дает ему спать по ночам", - сообщает издание со ссылкой на одного из участников встречи.

По его словам, Трамп заявил, что с Владимиром Путиным было особенно трудно вести переговоры, и он хотел "всего", имея в виду Украину.

"В последние недели Трамп в частном порядке заявил советникам, что Путин не хочет заканчивать войну, и что обе стороны отказываются идти на компромисс. Трамп также спросил советников, считают ли они, что Путин изменился с тех пор, как Трамп в последний раз был на посту, и выразил удивление некоторыми военными шагами Путина, включая бомбардировки районов с детьми, по словам людей, знакомых с замечаниями", - пишет издание.

Ранее в этом году Трамп заявил, что, по его мнению, Киев будет сложнее убедить, чем Россию, если условия сделки не будут условиями Украины, что привело к скандальной встрече в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским в прямом эфире.

"Но недавно высокопоставленные чиновники администрации Трампа признали, что Россия остается самым большим сдерживающим фактором, отказываясь соглашаться на безусловное 30-дневное прекращение огня, которое уже поддержал Киев, и вместо этого добиваясь больших уступок от Украины", - пишет издание.

При этом спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что теперь он просто хочет, чтобы обе стороны сели за стол переговоров.

"Другие американские чиновники также предположили, что Трамп может считать свою работу выполненной, если он заставит русских и украинцев вступить в серьезные прямые переговоры. По словам официальных лиц, то, что произойдет после этого, будет уже их делом, что позволит США сосредоточиться на других приоритетах", - пишет издание.

Напомним, снова Трамп призвал лидеров Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина "закончить эту глупую войну".

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