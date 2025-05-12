США и ХАМАС могут заключить соглашение о временном прекращении огня в Газе на 21 день в ближайшее время.

Об этом пишет катарское издание The National со ссылкой на источники.

"В ходе прямых переговоров между представителями ХАМАС и американскими посредниками во главе с Адамом Белером был достигнут значительный прогресс в продвижении к соглашению", - сказал The National один из источников.

Соглашение предусматривает не только перемирие, но еще возобновление поставок гуманитарной помощи в анклав и освобождение хамасовцами до шести заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных. О договоренностях могут официально заявить в течение дня или нескольких ближайших часов.

Напомним, по данным The Economist, в Газе с осени 2023 года, когда началась военная операция Армии обороны Израиля, погибли около 100 тысяч человек, что составляет 4–5% от довоенного населения территории.

На выходных СМИ писали, что президент США Дональд Трамп, вероятно, объявит о признании США палестинского государства во время саммита в Саудовской Аравии.