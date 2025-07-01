Президент США Дональд Трамп заявил, что "внимательно следит" за наступлением армии РФ в Сумской области.

Об этом глава Белого дома сказал после посещения тюрьмы для мигрантов "Аллигатор Алькатрас".

"Увидим, что будет. Я очень внимательно слежу за ситуацией", - заявил Трамп журналистам.

Напомним, недавно Путин допустил захват Сум российской армией.

"У нас нет задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю", – сказал глава Кремля.

Также украинские издания писали, что россияне уже добивают ствольной артиллерией до окраин Сум.

В свою очередь главком ВСУ Александр Сырский заявил об остановке российского продвижения в Сумской области и пробуксовке всего летнего наступления РФ.

Война в Украине идет 1224-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State впервые подтвердил бои на территории Днепропетровской области. Также российские военные паблики заявляют о продвижении в тактически важном селе Каменское под Запорожьем. С высот Каменского, как заявило украинское командование, открывается возможность вести огонь из ствольной артиллерии по областному центру.

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