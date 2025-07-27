Президент США Дональд Трамп "теряет терпение" в отношении России, но по-прежнему стремится к урегулированию войны в Украине.

Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью американскому информационному каналу Fox News, отвечая на вопрос о 50-дневном ультиматуме президента США Дональда Трампа.

По его словам, президент разочарован тем, что контакты с Россией "ни к чему не приводят".

"Это не его война. Он не начинал эту войну. Этого никогда бы не случилось, будь он президентом. Но это произошло. Он наследует это. И он сделал все возможное, чтобы положить этому конец", - сказал Рубио.

Он отметил, что Трамп расстроен отсутствием прогресса в переговорах, несмотря на "очень хорошие контакты" с Владимиром Путиным и телефонные звонки.

"Пришло время действовать. Он теряет терпение. Он теряет готовность продолжать ждать, пока российская сторона предпримет что-то, чтобы положить конец этой войне, которая не была его войной. Но он хочет, чтобы она закончилась", - добавил Рубио.

Ранее в Белом доме рассказали, что ждёт Россию через 50 дней в случае продолжения агрессии против Украины.

Война в Украине идет 1250-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2025 года в обновляемом онлайне.