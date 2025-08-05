Во вторник, 5 августа, в Украине идет 1259-й день войны с Россией.

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08:10 Сегодня ночью Россия атаковала Украину 46 дронами и баллистической ракетой "Искандер-М", сообщают Воздушные силы ВСУ.

Было сбито или подавлено 29 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 БпЛА на восточном направлении, 1 баллистической ракеты, а также падение сбитых обломков в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях.

07:42 Лозовая Харьковской области подверглась наиболее массированному удару за время войны.

Сильно разрушен железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры.

Погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения, сообщает "Укрзализныця".

По данным местных властей, среди пострадавших - двое детей.

"Пострадала критическая инфраструктура, многоквартирные дома, частный сектор. Часть города осталась без света, железнодорожный вокзал закрыт", - сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Поезда сейчас идут в объезд Лозовой - крупного транспортного узла. Задержки рейсов, следующих через город, ожидаются в пределах одного часа.