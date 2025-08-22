Президент РФ Владимир Путин сделал несколько заявлений об отношении России с США и другими странами Запада, а также о войне в Украине.

Они прозвучали во время посещения Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

Путин назвал очень хорошей свою встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

"Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, - это только начало полномасштабного восстановления наших отношений", - сказал российский президент.

Но добавил, что это зависит не от РФ.

"Это зависит от наших прежде всего западных партнеров в широком смысле слова, потому что и Соединенные Штаты тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока", - пояснил он.

"Но я уверен, что лидерские качества действующего президента, президента Трампа являются хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться. И надеюсь, что темп нашей совместной работы на этой площадке сохранится", - сказал Путин.

По его словам, с приходом Трампа в Белый дом в отношениях России и США замаячил свет в конце тоннеля. Он сообщил, что ведомства РФ и США продолжают контакты в развитие саммита.

Другие заявления Путина:

"Для России чрезвычайно важным является способность сохранять свой суверенитет, без него она не будет существовать. Вся сегодняшняя западная Европа фактически лишена суверенитета, но Россия так жить не может".

"У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в некоторых странах".

"Россия не начинала войну, это все западная пропаганда. Россия делает все для того, чтобы прекратить войну, начатую в 2014 году против населения Донбасса".

Кроме того, он заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске.

Ранее сегодня Трамп выразил надежду на то, что Путин приедет в США на чемпионат мира по футболу.

А вчера он опубликовал свой снимок с Путиным на Аляске вместе с фото Никсона и Хрущева в Москве.