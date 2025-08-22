Путин рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений России с США
Президент РФ Владимир Путин сделал несколько заявлений об отношении России с США и другими странами Запада, а также о войне в Украине.
Они прозвучали во время посещения Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.
Путин назвал очень хорошей свою встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
"Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, - это только начало полномасштабного восстановления наших отношений", - сказал российский президент.
Но добавил, что это зависит не от РФ.
"Это зависит от наших прежде всего западных партнеров в широком смысле слова, потому что и Соединенные Штаты тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока", - пояснил он.
"Но я уверен, что лидерские качества действующего президента, президента Трампа являются хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться. И надеюсь, что темп нашей совместной работы на этой площадке сохранится", - сказал Путин.
По его словам, с приходом Трампа в Белый дом в отношениях России и США замаячил свет в конце тоннеля. Он сообщил, что ведомства РФ и США продолжают контакты в развитие саммита.
Другие заявления Путина:
- "Для России чрезвычайно важным является способность сохранять свой суверенитет, без него она не будет существовать. Вся сегодняшняя западная Европа фактически лишена суверенитета, но Россия так жить не может".
- "У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в некоторых странах".
- "Россия не начинала войну, это все западная пропаганда. Россия делает все для того, чтобы прекратить войну, начатую в 2014 году против населения Донбасса".
Кроме того, он заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске.
Ранее сегодня Трамп выразил надежду на то, что Путин приедет в США на чемпионат мира по футболу.
А вчера он опубликовал свой снимок с Путиным на Аляске вместе с фото Никсона и Хрущева в Москве.