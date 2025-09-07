Власти Германии намерены поменять порядок формирования государственного резерва продуктов питания на случай чрезвычайных ситуаций и войны с Россией. Они хотят создать стратегический запас равиоли - итальянских аналогов пельменей.

Об этом пишет американская газета The Washington Post, анализируя план подготовки стратегических запасов продовольствия, который недавно предложил министр сельского хозяйства Германии Алоиз Райнер.

С 1960-х годов федеральное правительство пополняло стратегические запасы продуктами, которые требуют приготовления, например, зерном, чечевицей и сгущенкой. По идее Райнера, запасы на случай чрезвычайной ситуации или войны должны включать больше готовых продуктов, которые можно употребить сразу после разогрева - вроде консервированных равиоли.

"Я хочу расширить нацрезерв уже готовых продуктов, которые можно подогреть и сразу употребить. Речь может идти о консервированных равиоли или консервированной чечевице, других подобных продуктах", — сказал министр.

Траты на формирование нового резерва равиоли чиновник оценивает в 80–90 миллионов евро. К реализации проекта он планирует привлечь представителей бизнеса и крупных торговых сетей, которые имеют необходимые цепочки поставок и складские мощности.

"В настоящее время мы находимся в такой политической ситуации в контексте безопасности, которая заставляет всех нас задуматься. Для меня важно, чтобы помимо обеспечения оборонной продукции уделяли большое внимание обеспечению продовольственной безопасности", — подчеркнул Райнер.

Однако его предложения уже сталкиваются с критикой из-за того, что могут возникнуть логистические трудности с пополнением запасов, а также ограниченного срока годности такой еды.

"Министр подчеркнул, что этот запас необходим не только в случае войны, но и в других кризисных ситуациях, таких как стихийные бедствия или авария на атомной электростанции. Тем не менее именно угроза российского нападения на Европу остаётся главной заботой немецких политиков и общественности", - говорится в статье.

Ранее СМИ писали, что власти стран Европы активно готовятся к войне, проводя перевооружение исторического масштаба.

Однако кроме планов перевооружения на это должны быть ресурсы, с чем у Европы сейчас проблемы.