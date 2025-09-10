Североатлантический альянс по требованию Польши применил статью 4 Договора о НАТО и начал консультации после нарушения воздушного пространства страны российскми дронами.

Об этом сообщил телеканалу Polsat пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.

Чиновник добавил, что консультации в рамках предусмотренной статьей процедуры уже состоялись.

В статьях 4 и 5 Договора о НАТО перечислены действия входящих в Альянс стран в случае, если кому-либо из них угрожает опасность. Также в документе описан порядок коллективной обороны блока.

"Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой", - сказано в статье 4.

Между тем постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, комментируя события в Польше в соцсети Х, заявил, что Вашингтон поддерживает союзников и готов "защищать каждый дюйм территории Североатлантического альянса".

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал инцидент в Польше. По его словам, "полная оценка ситуации ещё проводится".

Мы подробно анализировали подоплеку случившегося с дронами.