НАТО применила 4-ю статью договора после инцидента с дронами в Польше
Североатлантический альянс по требованию Польши применил статью 4 Договора о НАТО и начал консультации после нарушения воздушного пространства страны российскми дронами.
Об этом сообщил телеканалу Polsat пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.
Чиновник добавил, что консультации в рамках предусмотренной статьей процедуры уже состоялись.
В статьях 4 и 5 Договора о НАТО перечислены действия входящих в Альянс стран в случае, если кому-либо из них угрожает опасность. Также в документе описан порядок коллективной обороны блока.
"Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой", - сказано в статье 4.
Между тем постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, комментируя события в Польше в соцсети Х, заявил, что Вашингтон поддерживает союзников и готов "защищать каждый дюйм территории Североатлантического альянса".
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал инцидент в Польше. По его словам, "полная оценка ситуации ещё проводится".
Мы подробно анализировали подоплеку случившегося с дронами.