Компания по производству электромобилей Tesla потеряла лидерство на рынке. Первое место заняла китайская компания BYD.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, продажи Tesla по итогам года упали на 8,6%, что позволило китайской BYD выйти на первое место среди производителей электрокаров в мире.

Кроме того, за год BYD поставила почти 2,26 млн электромобилей, тогда как Tesla – около 1,64 млн.

Сообщается, что компания Илона Маска пыталась сместить фокус внимания на развитие роботакси, однако в настоящее время беспилотные поездки доступны только в ограниченном количестве авто в Остине и районе залива Сан-Франциско и с инструкторами безопасности.

При этом аналитики все более скептически оценивают перспективы Tesla в 2026 году: прогноз поставок снизился с более чем 3 млн до примерно 1,8 млн авто.

Ранее мы писали, что BYD стал безусловным лидером продаж в среде новых автомобилей на рынке Украины.

Напомним, акционеры Tesla одобрили выделение премии в размере 56 миллиардов долларов генеральному директору компании Илону Маску, который и без того регулярно попадает на первое место в списке самых богатых людей планеты.