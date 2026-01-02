Tesla потеряла лидерство на рынке электромобилей - Bloomberg
Компания по производству электромобилей Tesla потеряла лидерство на рынке. Первое место заняла китайская компания BYD.
Об этом сообщает Bloomberg.
По информации издания, продажи Tesla по итогам года упали на 8,6%, что позволило китайской BYD выйти на первое место среди производителей электрокаров в мире.
Кроме того, за год BYD поставила почти 2,26 млн электромобилей, тогда как Tesla – около 1,64 млн.
Сообщается, что компания Илона Маска пыталась сместить фокус внимания на развитие роботакси, однако в настоящее время беспилотные поездки доступны только в ограниченном количестве авто в Остине и районе залива Сан-Франциско и с инструкторами безопасности.
При этом аналитики все более скептически оценивают перспективы Tesla в 2026 году: прогноз поставок снизился с более чем 3 млн до примерно 1,8 млн авто.
Ранее мы писали, что BYD стал безусловным лидером продаж в среде новых автомобилей на рынке Украины.
Напомним, акционеры Tesla одобрили выделение премии в размере 56 миллиардов долларов генеральному директору компании Илону Маску, который и без того регулярно попадает на первое место в списке самых богатых людей планеты.