Нанося удары по всему Ближнему Востоку, Иран выполняет план погибшего аятоллы Али Хаменеи, разработанный им незадолго до гибели.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в иранском правительстве.

По информации издания, план заключается в организации потрясений на мировых рынках и повышении ставок "в надежде оказать давление на США и Израиль, чтобы те прекратили наступление".

В частности, речь идет о нападениях на энергетические объекты в ближневосточном регионе.

Отмечается, что разработка стратегии началась после 12-дневной войны Израиля против Ирана в июне 2025 года.

План также включал атаки на энергетическую инфраструктуру и действия, способные вызвать перебои в воздушном сообщении в регионе Ближнего Востока.

"У нас не было иного выбора, кроме как обострить ситуацию и устроить большой пожар, чтобы все увидели. Когда были пересечены наши красные линии в нарушение всех международных законов, мы больше не могли придерживаться правил игры", - объяснил источник газеты в иранском правительстве.

