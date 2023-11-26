Уважаемые друзья!

Редакция "Страны" ежедневно сообщает и анализирует для вас все важнейшие новости из разных сфер жизни. Мы стараемся максимально объективно освещать события, объясняя их причины, суть и последствия. Мы не участвуем в информационных войнах и не занимаемся пропагандой.

К сожалению, с такой позицией работать сейчас тяжело - наш сайт блокируют и в Украине, и в России.

Однако команда "Страны" продолжает работу несмотря ни на что. Мы обходим блокировки, развиваем наш телеграм-канал и YouTube.

Для того чтобы мы и дальше могли работать, руководствуясь принципами объективной и бесстрастной подачи информации и несмотря на все трудности, просим поддержать нас, выбрав один из вариантов:

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