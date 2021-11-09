Вчера подошел к финалу секс-скандал в Киевском нацуниверситете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. 75-летний актер и преподаватель Владимир Талашко, известный по роли в советском фильме "В бой идут одни старики", уволился из вуза из-за обвинений в домогательствах.

Летом студентки Карпенко-Какого, которым Талашко якобы "помогал" с поступлением в вуз, заявили, что звезда украинского и советского кинематографа домогался их. Подобных историй за 20 лет преподавательской деятельности Талашко накопилось несколько десятков.



Сам Талашко все обвинения в харассмейте отрицал. Впрочем, его еще в августе отстранили от работы в университете, а сегодня стало известно, что Талашко уволился из вуза по собственному желанию.



"Страна" выяснила все, что известно о секс-скандале в главном актерском вузе Украины.

20 лет харассмента в стенах Карпенко-Карого

Владимир Талашко – известный актер, народный артист Украины. Его звездная роль – старший лейтенант Скворцов в советском хите "В бой идут одни старики". Всего он снялся примерно в 60 кинофильмов, самые популярные из которых были сняты при СССР.

Талашко сам окончил университет имени Карпенко-Карого. А по завершению актерской карьеры стал преподавателем в родном вузе.



Однако, как утверждает сценарист Богдан Панкрухин (псевдоним Богдан Ирвин), народный артист на протяжении 20 лет преподавания в вузе домогался к абитуриенткам и студенткам.

Панкрухин собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами домогательств Талашко. Две из них согласились рассказать о харассменте публично. Остальные пожелали сохранить анонимность. Таких историй у Панкрухина, по его словам, уже десятки.

Потерпевшие утверждают, что преподаватель под разными предлогами приглашал их к себе домой, где предлагал выпить, а потом начинал фотографировать их обнаженными, заманивал в спальню и склонял к интиму.









Панкрухин выложил рассказы двух девушек, к которым якобы приставал Талашко в тот момент, когда они были абитуриентками. Одной из них, Юлии Бирзул, на тот момент было 15, а второй, Виктории Муштей – 18 лет.



По словам Юлии Бирзул, она с детства мечтала поступить в Карпенко-Карого. На одном из фестивалей в ее родном городе она познакомилась с Талашко, и тот обещал помочь ей с поступлением.



Преподаватель привез абитуриентку к себе домой, чтобы репетировать вступительную программу. По факту же сразу предложил девушке принять душ, а затем начал ее фотографировать и предлагал ей снимать при этом одежду.



"Здесь и началось это: "А вот здесь приспустите, здесь снимите". Так он меня раздел по пояс, а потом начал ко мне приставать. Я была просто шокирована, не знала, что мне вообще делать в этой ситуации, как все остановить и бежать из этой квартиры", - признается девушка.



Потом, по словам Юлии, Талашко привел ее в спальню, уложил на кровать и начал целовать. Но ей удалось освободиться, прикинувшись, что она потеряла сознание.



"Я не поняла, как мы оказались в спальне, я уже лежала на кровати, а он меня целовал… В этой ситуации я сделала вид, что потеряла сознание... Талашко очень испугался... До этого он вообще никак не реагировал на мое (сейчас понимаю) очень растерянное: "Что вы делаете, мне неудобно, прекратите". Поэтому идея с потерей сознания была просто спасением", – рассказала Юлия Бирзул.





Скриншот истории одной из пострадавших от домогательств Талашко. Скриншот из Фейсбука Богдана Панкрухина

Второй девушке, актрисе Виктории Муштей, Талашко по той же схеме предложил помочь с поступлением в Карпенко-Карого, заманив ее под этим предлогом в свою квартиру.

"Стать актрисой и учиться именно в Карпенко-Карого было моей огромной мечтой с 14 лет. Я пришла в корпус на Щорса к Талашко (он набирал дикторов), волновалась, прочла ему программу… Дальше от него последовал вопрос: “А что вы сейчас делаете?”. Он предложил ещё пообщаться и порепетировать программу…я вышла из института на улицу, позвонила маме рассказать, что прошла. Тут он выезжает на машине и спрашивает: “Вас подвезти?”… Я понимала, что это народный артист и педагог, он вряд ли мне причинит какой-то вред, ведь он икона поколения. Я согласилась", - рассказала Виктория Муштей.



Когда машина проехала мимо нужной станции метро, девушка начала волноваться. А Талашко, по ее словам, предложил ей "поработать над басней" у него дома.



"Мы приехали к нему домой на ЯрВал. Я была в оцепенении и не знала, как себя вести. Он сказал: "Вы садитесь, сейчас почитаем!”, ушёл на кухню, принёс коньяк и закуску. Предложил выпить перед репетицией. Я от страха выпила", - рассказала актриса.



Тогда Талашко стал ее фотографировать, при этом, как вспоминает девушка, он просил ее "приспустить шлейки с плечей". Затем включил музыку и предложил потанцевать.



"Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно… Он полез целоваться. Это стало последней каплей. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить, предложил постелить в соседней комнате, чтоб я поздно не ехала. "Утром можете уехать. У меня студенты оставались, мы репетируем тут". Я сказала, что точно не останусь, вызвала такси и быстро ушла", – призналась Виктория Муштей.



По ее словам, в университет девушка все-таки поступила, а Талашко после произошедшего вел себя, как ни в чем ни бывало. Но от одногруппников Виктория узнала, что преподаватель позволял себе лишнее не только с ней, но и с другими девушками.



"Иногда на парах позволял себе трогать девочек. Например, мог спросить: “Кто из вас умеет становиться на мостик?”. И вызывался подстраховать. Эта “страховка” была на грани, когда он позволял себе прикоснуться не там, где надо. Учиться в его мастерской я не хотела, через год перевелась на актерский факультет и забыла это как страшный сон", – рассказала Виктория Муштей.

История второй пострадавшей от домогательств Талашко. Скриншот из Фейсбука Богдана Панкрухина

В комментарии "Стране" актриса объяснила, почему решила рассказать о домогательствах со стороны Владимира Талашко только сейчас.



"На протяжении всех этих лет, уже после выпуска из вуза, мне встречались подобные истории от разных девочек, которые поступали и учились у Талашко. Планов говорить об этом не было. Но этим летом знакомая мне рассказала, что к девочке, которую она готовит для поступления, он проявлял чрезмерное внимание: предложил ей поехать к нему домой и прорепетировать программу. Знакомая спросила: "Что ты скажешь, ты же у него училась? Это вообще нормально?". Я ответила, что это категорически не нормально, ехать ей никуда нельзя и лучше с ним не связываться", - сказала "Стране" Виктория Муштей.



Похожий случай Виктории рассказала абитуриентка, с которой актриса занималась индивидуально. По ее словам, Талашко тоже ее фотографировал и просил приспускать одежду.



Виктория Муштей говорит, выступить публично с обвинениями в адрес Талашко она решилась именно потому, что домогательства в стенах Карпенко-Карого продолжаются до сих пор.



"В этом году Талашко собирался набрать новый курс, а ему уже 75 лет и его отклонения могут прогрессировать. Этому в основном подвержены абитуриентки – максимально незащищённые девочки, часто приезжие из других городов, у которых здесь нет семьи, друзей и поддержки. Я сначала хотела рассказать о домогательствах Талашко анонимно, но узнав историю Юлии Бирзул, с которой это произошло в 15 лет, я решила, что готова говорить об этом открыто. Потому что про какие-то анонимные истории очень легко сказать, что это выдумка. Хотя мне крайне не хотелось это подкреплять своим именем, потому что это неприятный пиар для меня и для моей семьи. Но факт того, что это продолжается до сих пор… Если я так легко отделалась, это не значит, что у других девушек получится", – отметила в комментарии "Стране" Виктория Муштей.

Снимает крестик, когда пристает к девушкам

После обнародования первых двух историй о домогательствах Талашко с именами пострадавших девушек, публично высказались в их поддержку и другие выпускницы Карпенко-Карого.



К примеру, о домогательствах со стороны преподавателя заявила актриса Анастасия Вергелес, которая два года училась у Талашко. По ее словам, Талашко умышленно ставил ей низкие оценки, так как она не велась на его "провокации".



"Все потому, что я упорно отказывала в его различных "провокациях" насчет поездок домой, чтобы "порепетировать", раздеться на репетиции (хотя 1 раз он все же это сделал перед всем курсом, он три часа меня различными педагогическими мутками провоцировал, чтобы я разделась)", – рассказала Вергелес.



Девушку уверяли, что это такая методология обучения в творческом вузе. Однако она вместе с подругами все же пожаловалась на Талашко в деканат. Но это ни к чему не привело.



"Тогда на курсе ходили слухи, что Талашко приглашает других девушек к себе домой, снимает крестик, когда к ним начинает приставать и так далее… И мы с одногруппницами решили пойти в деканат и написать на него заявление, чтобы его заменили! Мы рассказали обо всем, написали заявление и нам объяснили, что мы не первые и не последние, что это заявление никуда не дойдет, потому что у него есть "крыша". И нам надо будет или смириться, или искать другие решения, но Владимир Талашко останется нашим мастером", - вспоминает актриса.



Кроме учащихся, в харассменте Талашко обвинила журналистка Ирина Сампан. Она рассказала, что в 2018 году брала интервью у Талашко. По ее словам, после беседы он предложил переместиться к нему домой, чтобы показать награды и фото. Налил спиртное, стал приставать. Она убежала и никогда об этом не рассказывала.





Тем временем в Инстаграме создали целый профиль, посвященный разоблачениям Талашко. Там публикуют аудиозаписи с диктофона абитуриенток этого года, на которых, предположительно, человек с голосом, похожим на голос Талашко, приказывает девушкам облизывать губы и раздеваться.



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"Это просто стыд". Реакция Талашко и Карпенко-Карого

Обвиненный в домогательствах к студенткам актер и преподаватель университета театра и кино имени Карпенко-Карого Владимир Талашко напрочь отвергает все обвинения.



"Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было", - заявил Талашко.

"Страна" связывалась с Талашко, однако на момент публикации ответа не получила. В Карпенко-Карого от комментариев тоже отказались. "Страна" еще в августе направила официальный запрос в ректорат, но ответа так и не последовало.

В целом же реакция руководства вуза на секс-скандал была странной.

Вначале в университете Карпенко-Карого сообщили, что не получали никаких официальных жалоб на преподавателя от якобы пострадавших девушек.

Однако уже спустя несколько дней тон комментариев резко поменялся – к ситуации отнеслись серьезно. Хоть позиция вуза до сих пор крайне сдержанна и скупа. Так, исполняющая обязанности ректора учебного заведения Инна Кочарян назвала ситуацию чудовищной и призвала сообщать лично ей всю информацию о подобных фактах.

Для изучения информации о домогательствах к студенткам в вузе создали рабочую группу. Правда, как сообщила Виктория Муштей, группа начала работать по официальным данным с 1 сентября, но на сегодняшний день результат ее работы сводится лишь к двум пунктам:

1. Они приняли поступившую информацию к сведению

2. Продолжили работу группы до 31.12

"Это банальное желание затянуть процесс и по-тихому замять вопрос. Выводы очевидны", - прокомментировала Виктория Муштей.



Как утверждает в разговоре со "Страной" актриса, руководство вуза и раньше знало о домогательствах со стороны Талашко, но ничего не предприняло.



"Это просто стыд, что такое происходит, и в университете об этом знают. Подобные истории обсуждались годами в Карпенко-Карого. Когда спрашиваешь, почему до сих пор никто не пожаловался, то говорят, что уже ходили и это бесполезно. Пойти в деканат – это перечеркнуть факт своего обучения, потому что ты не сможешь дальше учиться у этого человека. В этом вузе работает система мастерских. То есть, тебя выбирает конкретный мастер к себе на обучение. И не факт, сможешь ли ты попасть на другой курс, если ходишь в деканат на кого-либо жаловаться. Никто не захочет с подобным связываться", - отметила Виктория Муштей.



Но сейчас и Виктория, и другие девушки, к которым, вероятно, приставал Талашко, все-таки добились увольнения артиста из университета.



"Мое желание – чтобы этот человек не преподавал и не взаимодействовал с абитуриентками. И чтобы такого не происходило в стенах университета, который считается лучшим творческим вузом страны", - отмечает Виктория Муштей.