Китайцы уже застолбили за собой крупное месторождение меди вблизи Кабула, но начать добычу пока не смогли. Фото из открытых источников
Китайцы уже застолбили за собой крупное месторождение меди вблизи Кабула, но начать добычу пока не смогли. Фото из открытых источников

Вокруг Афганистана закручивается новая интрига. На этот раз - экономическая. На страну, после ухода оттуда американцев, положил глаз Китай, который уже дал понять, что готов сотрудничать с Талибаном и вкладывать миллиардные инвестиции.

Главное, что интересует Поднебесную, — добыча полезных ископаемых, в частности, редкоземельных металлов, лития, которых в Афганистане по предварительным оценкам - на триллион долларов. 

Понятно, что пока непосредственно о самой добыче говорить рано.

"Сначала нужно разведать месторождения, потому что пока есть лишь оценки и прикидки. Плюс - инфраструктура, с которой в Афганистане проблемы. Поэтому добыча в лучшем случае, может начаться через 15 лет. Если, конечно, Китай рискнет ввязаться в эту игру", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Впрочем, в данном случае игра стоит свеч. Редкоземельные металлы используются в производстве электроники и бытовой техники. А еще - в технологиях, связанных с возобновляемыми источниками энергии, скажем, при производстве ветряных турбин, батарей для электромобилей и пр. С учетом зеленого разворота мировой экономики их смело можно назвать "новым золотом".

Китай добывает большие объемы редкоземельных металлов и на своей территории (на КНР приходится почти 40% мировых запасов и более 70% - производства).

А в 2019 году Поднебесная даже попыталась шантажировать США. Тогда Ассоциация китайской редкоземельной промышленности выступила с протестом против новых тарифов, введенных Трампом, заявив, что их должны оплатить американские производители за счет покупок лития по более высокой цене. Также в Поднебесной намекнули на приостановку экспорта этого металла в США.

На то время около 80% всех используемых в американской промышленности редкоземельных металлов были китайского происхождения. Поэтому аргумент профильного лобби прозвучал достаточно веско.

Поэтому усиление собственной добычи еще и афганскими месторождениями станет для Китая дополнительным козырем.

В свете этого инвесторы, в том числе американские, могут обратить внимание на украинские месторождения лития, которые также считаются достаточно крупными.

"По оценочным данным, у нас лития - порядка 8 млн тонн, что может заинтересовать инвесторов, особенно с учетом "озеленения" экономики", - говорит аналитик института Growford Виктор Скаршевский. Правда, добыча лития - очень грязная.

"Отдавать наши месторождения под разработку стоило бы разве что с прицелом на производство, к примеру, тех же литиевых батарей, для чего подходит, например, Запорожский трансформаторный завод. То есть, нужно создавать цепочку добавленной стоимости, чтобы хоть как-то оправдать удар по экологии. Но согласятся ли на таких условиях заходить к нам инвесторы - вопрос открытый. Особенно с учетом того, что с властями можно просто договориться, и за копейки вывозить из страны сырье", — добавил экономист Алексей Кущ.

Разбирались, спровоцирует ли передел мирового рынка редкоземельных металлов литиевый бум в Украине.

Китай копает

На днях Bloomberg опубликовал новые прогнозы по Афганистану.

В них рассматривается два сценария для этой страны. Первый - восстановление Талибаном теократии со всеми вытекающими последствиями (радикальный исламизм, ограничение прав женщин и другое) с перспективой полной международной изоляции.

Второй - дружба новой власти с Китаем. Поднебесная уже намекнула, что будет приветствовать создание в Афганистане так называемого «инклюзивного правительства» с участием представителей разных этнических групп и обеспечением хотя бы минимальных прав человека. Взамен Китай готов предложить огромные инвестиции.

"С уходом СЩА Пекин может предложить Кабулу политическую беспристрастность и инвестиции. У Афганистана есть то, что нужно Китаю: возможность развивать инфраструктуру и промышленность и месторождения полезных ископаемых на триллион долларов", - цитирует Bloomberg Чжоу Бо, бывшего военного Народно-освободительной армии КНР.

С учетом санкций, которые американцы ввели против Талибана, предложение Китая выглядит более чем заманчиво.

"Уже было несколько неофициальных встреч китайских властей с представителями Талибана. То есть, китайцы активно наводят контакты. С уходом американцев Афганистан может стать крупным логистическим маршрутом. Китай также интересует развитие на территории этой страны сельского хозяйства, переработки, и, конечно же - полезные ископаемые. На первом этапе займутся инфраструктурой, на что уйдет от 5 до 15 лет, разработка месторождений начнется позже. Несмотря на достаточно сложную ситуацию в Афганистане, у Китая может получится", - говорит Кущ.

Bloomberg пишет, что Китай рассматривает, в том числе, задействование в проекты в горнодобывающем секторе Афганистана инфраструктуру соседнего Пакистана, в которую Поднебесная уже вложила 60 млрд долларов.

В агенстве отмечают, что в 2010 году американцы оценили не разведанные запасы полезных ископаемых в Афганистане в один триллион долларов. При этом афганские власти на тот момент посчитали эту оценку заниженной втрое. По их прикидкам, речь идет о запасах на три триллиона долларов.

Эксперты заявляли о больших запасах лития, редкоземельных элементов, меди и др. Как раз все они будут нужны для "зеленого перехода" мировой экономики.

Помимо этого, в Афганистане есть также запасы нефти, газа, железосодержащих металлов, угля, алюминия, золота и пр.

"Но инфраструктура в стране (в Афганистане - Ред.), не имеющей выхода к морю, а также проблемы с безопасностью мешают усилиям по добыче полезных ископаемых",   - пишет Bloomberg.

Стоит отметить, что Китай уже пытался реализовать в Афганистане проекты по добыче. Компания Metallurgical Corp of China Ltd еще в 2007 году получила разрешение на добычу меди на месторождении Мес-Айнак вблизи Кабула, что обошлось инвесторам почти в 3 млрд долларов. Но добыча пока так и не началась по ряду причин (начиная с неожиданно обнаруженных там развалин древнего буддийского города и заканчивая отсутствием железной дороги и электроэнергии).

Впрочем, в этот раз все может пойти иначе. Тем более, что у китайцев есть дополнительный стимул - спрос на редкоземельные металлы, литий, медь по мере озеленения мировой экономики растет как на дрожжах. Производители уже сталкиваются с дефицитом лития для батарей электрокаров. Также мировой автопром сейчас переживает жесткий «кризис микрочипов», который уже застопорил поставки даже обычных авто с двигателями внутреннего сгорания. 

Чем богат Афганистан

Афганистан, в отличие от соседних стран, никогда не был колонией других стран (за исключением относительно коротких периодов), поэтому большие горнодобывающие компании там фактически не работали. И по-сути до сегодняшнего дня страна "сидит" на нетронутых месторождениях полезных ископаемых, многие из которых геологи называют уникальными.

К примеру, в 70-х годах прошлого века было обнаружено крупнейшее в Евразии месторождение меди Айнак (то самое, на которое претендует Китай) разведанные запасы превышают 11 млн тонн. На вотоке Афганистана было открыто месторождение негмитовых руд, в которых немало драгоценных камней, в частности, рубинов и бериллов. Также негмитовые руды - кладезь бериллия, тантала и ниобия, которые используют в самолето- ракетостроении и других технологических отраслях. 

Парижский институт редких земель и металлов в своем отчете отмечает, что Афганистан обладает запасами на несколько миллиардов тонн высококачественной железной руды, от Кабула до Кандагара пролегает богатая хромовая жила, в центральном Афганистане есть большие запасы бокситов и алюминиевой руды, а месторождения мрамора и гранита разбросаны по всей восточной и центральной части страны. На севере - запасы нефти и газа. К примеру, потенциал по нефти оценивается в 1,6 млрд баррелей.  

Также Афганистан обладает крупными запасами лития. По оценочным данным, местные месторождения можно сравнить с боливийскими. Боливия же является одним из крупнейших поставщиков лития в мире.

Есть и крупные месторождения редкоземельных металлов, которые сейчас на вес золота - многие используются в «зеленых» и высокотехнологичных отраслях. К примеру, голмий применяется для изготовления панелей управления на АЭС и в микроволновках, неодим - для мощных магнитов, в автопроме, робототехнике, производстве жестких дисков и турбин ветровых электростанций.

Редкоземельные металлы применяются также в производстве стекла повышенной прочности, лазеров, топливных присадок, аэрокосмической отрасли, медицине и др.

Именно редкоземельные металлы, литий, медь могут оказаться наиболее интересными инвесторам, ведь спрос на них с учетом зеленого разворота мировой экономики стремительно растет.

К примеру, к 2030 году в мире уже будет эксплуатироваться порядка 20 млн электромобилей, что вчетверо превышает нынешний парк электрокаров. Рынок катодов для литий-ионных аккумуляторов, который еще пару дет назад оценивался в 7 млрд долларов, к 2024 году составит почти 60 млрд. При этом эксперты прогнозируют дефицит по многим позициям материалов, которые используются в производстве батарей, начиная от лития и заканчивая кобальтом, графитом и другими.

Следовательно, цены на них тоже будут расти. Плюс - страны, которые контролируют поставки, получат дополнительный инструмент влияния не только в экономическом, но и политическом плане.

"Китай уже использовал тему редкоземельных металлов как инструмент давления на США в торговой войне, когда под давлением американцев Австралия ограничивала поставки железной руды в КНР", — напомнил Алексей Кущ.

Украинский литий на 80 миллиардов 

Война  за "зеленые" ископаемые может докатиться и до Украины. Наша страна обладает немалыми запасами лития.

И власти уже намекнули, что это может быть интересно Илону Маску.

"Я назову только одну тему - литий. У нас есть залежи лития, есть возможности, как этот литий производить и поставлять", - говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, когда зимой 2021 года появилась идея пригласить к нам основателя Tesla - посмотреть музей ракетостроения и поговорить за литий.

В Украине есть три месторождения лития — Шевченковское в Донецкой области, Полоховское и Станкуватское в Кировоградской.

"Точных данных о запасах нет - их засекретила СБУ", - говорит Кущ.

По оценочным данным, речь идет об объемах от 8 до 14 млн тонн литиевых руд. Это до 10% мировых запасов, стоимостью порядка 80 млрд долларов.

Но добыча пока не ведется. Более того, не было даже полноценной разведки (на нее нужно от 30 млн долларов и несколько лет времени),

В 2017-2018 годах на добычу лития выдали разрешения.

На Полоховское месторождение лицензию получило ООО "Укрлитийвидобування", на Шевченковское — компания "Петро-консалтинг".

Спецразрешения выдавали без конкурса, и сразу же появились подозрения, что месторождения поделили между своими. Основателями фирмы "Петро-Консалтинг" числились Олег Большаков из Львова и киевлянин Николай Есипенко.

СМИ раскопали, что номер телефона, который фигурировал в уставных документах оказался тем же, что и у фирмы "Чаривный маеток", принадлежащей сыну советника тогдашнего министра энергетики Игоря Насалика Владимира Игнащенко. Сам Игнащенко был соседом Игоря Кононенко, который во времена Порошенко курировал ресурсные направления и энергетику.

"Петро-Консалтинг" собирались начать добычу лития в 2021 году, заявив, что уже договорились с неким иностранным инвестором. Но в прошлом году спецразрешение этой компании отменил суд по иску Генпрокуратуры.

Другой держатель лицензии - "Укрлитийвидобування" принадлежал компании Harsam Ores FZE и бизнесменам Игорю Воронову и Олегу Кадникову. Они получили спецразрешение на 20 лет (до 2037 года).

Но буквально летом этого года в компании произошли изменения. В списке бенефициарв, по данным "Опендатабот", появились Сергея Табалов и Игорь Кривецкий. Последний также известен как "Пупс". Он является одним из спонсоров партии "Свобода" и влиятельным человеком по вопросам потоков через границу.

 

По словам Куща, добыча лития - очень грязная, поэтому ее следует рассматривать разве что в цепочке с производством, к примеру, тех же литиевых батарей. Это потребует еще больших инвестиций. "Впрочем, зачем вкладываться, если можно просто договориться с властями и вывозить сырье из страны", - говорит Кущ.

Эксперты не исключают, что на волне нарастания в мире "литиевой лихорадки" желающие взяться за украинский литий все же появятся, выкупив права на добычу у их нынешних владельцев или у государства.

Причем, с учетом важности этого металла, речь может идти не только о серьезных деньгах, но и о геополитической борьбе между крупнейшими игроками. А это может сказать и на политической ситуации в Украине. Также как в прошлом на нее прямо влиял другой важнейший политико-экономический фактор - борьба за газотранспортную систему.

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