Вокруг Афганистана закручивается новая интрига. На этот раз - экономическая. На страну, после ухода оттуда американцев, положил глаз Китай, который уже дал понять, что готов сотрудничать с Талибаном и вкладывать миллиардные инвестиции.

Главное, что интересует Поднебесную, — добыча полезных ископаемых, в частности, редкоземельных металлов, лития, которых в Афганистане по предварительным оценкам - на триллион долларов.

Понятно, что пока непосредственно о самой добыче говорить рано.

"Сначала нужно разведать месторождения, потому что пока есть лишь оценки и прикидки. Плюс - инфраструктура, с которой в Афганистане проблемы. Поэтому добыча в лучшем случае, может начаться через 15 лет. Если, конечно, Китай рискнет ввязаться в эту игру", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Впрочем, в данном случае игра стоит свеч. Редкоземельные металлы используются в производстве электроники и бытовой техники. А еще - в технологиях, связанных с возобновляемыми источниками энергии, скажем, при производстве ветряных турбин, батарей для электромобилей и пр. С учетом зеленого разворота мировой экономики их смело можно назвать "новым золотом".

Китай добывает большие объемы редкоземельных металлов и на своей территории (на КНР приходится почти 40% мировых запасов и более 70% - производства).

А в 2019 году Поднебесная даже попыталась шантажировать США. Тогда Ассоциация китайской редкоземельной промышленности выступила с протестом против новых тарифов, введенных Трампом, заявив, что их должны оплатить американские производители за счет покупок лития по более высокой цене. Также в Поднебесной намекнули на приостановку экспорта этого металла в США.

На то время около 80% всех используемых в американской промышленности редкоземельных металлов были китайского происхождения. Поэтому аргумент профильного лобби прозвучал достаточно веско.

Поэтому усиление собственной добычи еще и афганскими месторождениями станет для Китая дополнительным козырем.

В свете этого инвесторы, в том числе американские, могут обратить внимание на украинские месторождения лития, которые также считаются достаточно крупными.

"По оценочным данным, у нас лития - порядка 8 млн тонн, что может заинтересовать инвесторов, особенно с учетом "озеленения" экономики", - говорит аналитик института Growford Виктор Скаршевский. Правда, добыча лития - очень грязная.

"Отдавать наши месторождения под разработку стоило бы разве что с прицелом на производство, к примеру, тех же литиевых батарей, для чего подходит, например, Запорожский трансформаторный завод. То есть, нужно создавать цепочку добавленной стоимости, чтобы хоть как-то оправдать удар по экологии. Но согласятся ли на таких условиях заходить к нам инвесторы - вопрос открытый. Особенно с учетом того, что с властями можно просто договориться, и за копейки вывозить из страны сырье", — добавил экономист Алексей Кущ.

Разбирались, спровоцирует ли передел мирового рынка редкоземельных металлов литиевый бум в Украине.

Китай копает

На днях Bloomberg опубликовал новые прогнозы по Афганистану.

В них рассматривается два сценария для этой страны. Первый - восстановление Талибаном теократии со всеми вытекающими последствиями (радикальный исламизм, ограничение прав женщин и другое) с перспективой полной международной изоляции.

Второй - дружба новой власти с Китаем. Поднебесная уже намекнула, что будет приветствовать создание в Афганистане так называемого «инклюзивного правительства» с участием представителей разных этнических групп и обеспечением хотя бы минимальных прав человека. Взамен Китай готов предложить огромные инвестиции.

"С уходом СЩА Пекин может предложить Кабулу политическую беспристрастность и инвестиции. У Афганистана есть то, что нужно Китаю: возможность развивать инфраструктуру и промышленность и месторождения полезных ископаемых на триллион долларов", - цитирует Bloomberg Чжоу Бо, бывшего военного Народно-освободительной армии КНР.

С учетом санкций, которые американцы ввели против Талибана, предложение Китая выглядит более чем заманчиво.

"Уже было несколько неофициальных встреч китайских властей с представителями Талибана. То есть, китайцы активно наводят контакты. С уходом американцев Афганистан может стать крупным логистическим маршрутом. Китай также интересует развитие на территории этой страны сельского хозяйства, переработки, и, конечно же - полезные ископаемые. На первом этапе займутся инфраструктурой, на что уйдет от 5 до 15 лет, разработка месторождений начнется позже. Несмотря на достаточно сложную ситуацию в Афганистане, у Китая может получится", - говорит Кущ.

Bloomberg пишет, что Китай рассматривает, в том числе, задействование в проекты в горнодобывающем секторе Афганистана инфраструктуру соседнего Пакистана, в которую Поднебесная уже вложила 60 млрд долларов.

В агенстве отмечают, что в 2010 году американцы оценили не разведанные запасы полезных ископаемых в Афганистане в один триллион долларов. При этом афганские власти на тот момент посчитали эту оценку заниженной втрое. По их прикидкам, речь идет о запасах на три триллиона долларов.

Эксперты заявляли о больших запасах лития, редкоземельных элементов, меди и др. Как раз все они будут нужны для "зеленого перехода" мировой экономики.

Помимо этого, в Афганистане есть также запасы нефти, газа, железосодержащих металлов, угля, алюминия, золота и пр.

"Но инфраструктура в стране (в Афганистане - Ред.), не имеющей выхода к морю, а также проблемы с безопасностью мешают усилиям по добыче полезных ископаемых", - пишет Bloomberg.

Стоит отметить, что Китай уже пытался реализовать в Афганистане проекты по добыче. Компания Metallurgical Corp of China Ltd еще в 2007 году получила разрешение на добычу меди на месторождении Мес-Айнак вблизи Кабула, что обошлось инвесторам почти в 3 млрд долларов. Но добыча пока так и не началась по ряду причин (начиная с неожиданно обнаруженных там развалин древнего буддийского города и заканчивая отсутствием железной дороги и электроэнергии).

Впрочем, в этот раз все может пойти иначе. Тем более, что у китайцев есть дополнительный стимул - спрос на редкоземельные металлы, литий, медь по мере озеленения мировой экономики растет как на дрожжах. Производители уже сталкиваются с дефицитом лития для батарей электрокаров. Также мировой автопром сейчас переживает жесткий «кризис микрочипов», который уже застопорил поставки даже обычных авто с двигателями внутреннего сгорания.

Чем богат Афганистан

Афганистан, в отличие от соседних стран, никогда не был колонией других стран (за исключением относительно коротких периодов), поэтому большие горнодобывающие компании там фактически не работали. И по-сути до сегодняшнего дня страна "сидит" на нетронутых месторождениях полезных ископаемых, многие из которых геологи называют уникальными.

К примеру, в 70-х годах прошлого века было обнаружено крупнейшее в Евразии месторождение меди Айнак (то самое, на которое претендует Китай) разведанные запасы превышают 11 млн тонн. На вотоке Афганистана было открыто месторождение негмитовых руд, в которых немало драгоценных камней, в частности, рубинов и бериллов. Также негмитовые руды - кладезь бериллия, тантала и ниобия, которые используют в самолето- ракетостроении и других технологических отраслях.

Парижский институт редких земель и металлов в своем отчете отмечает, что Афганистан обладает запасами на несколько миллиардов тонн высококачественной железной руды, от Кабула до Кандагара пролегает богатая хромовая жила, в центральном Афганистане есть большие запасы бокситов и алюминиевой руды, а месторождения мрамора и гранита разбросаны по всей восточной и центральной части страны. На севере - запасы нефти и газа. К примеру, потенциал по нефти оценивается в 1,6 млрд баррелей.

Также Афганистан обладает крупными запасами лития. По оценочным данным, местные месторождения можно сравнить с боливийскими. Боливия же является одним из крупнейших поставщиков лития в мире.

Есть и крупные месторождения редкоземельных металлов, которые сейчас на вес золота - многие используются в «зеленых» и высокотехнологичных отраслях. К примеру, голмий применяется для изготовления панелей управления на АЭС и в микроволновках, неодим - для мощных магнитов, в автопроме, робототехнике, производстве жестких дисков и турбин ветровых электростанций.

Редкоземельные металлы применяются также в производстве стекла повышенной прочности, лазеров, топливных присадок, аэрокосмической отрасли, медицине и др.

Именно редкоземельные металлы, литий, медь могут оказаться наиболее интересными инвесторам, ведь спрос на них с учетом зеленого разворота мировой экономики стремительно растет.

К примеру, к 2030 году в мире уже будет эксплуатироваться порядка 20 млн электромобилей, что вчетверо превышает нынешний парк электрокаров. Рынок катодов для литий-ионных аккумуляторов, который еще пару дет назад оценивался в 7 млрд долларов, к 2024 году составит почти 60 млрд. При этом эксперты прогнозируют дефицит по многим позициям материалов, которые используются в производстве батарей, начиная от лития и заканчивая кобальтом, графитом и другими.

Следовательно, цены на них тоже будут расти. Плюс - страны, которые контролируют поставки, получат дополнительный инструмент влияния не только в экономическом, но и политическом плане.

"Китай уже использовал тему редкоземельных металлов как инструмент давления на США в торговой войне, когда под давлением американцев Австралия ограничивала поставки железной руды в КНР", — напомнил Алексей Кущ.

Украинский литий на 80 миллиардов

Война за "зеленые" ископаемые может докатиться и до Украины. Наша страна обладает немалыми запасами лития.

И власти уже намекнули, что это может быть интересно Илону Маску.

"Я назову только одну тему - литий. У нас есть залежи лития, есть возможности, как этот литий производить и поставлять", - говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, когда зимой 2021 года появилась идея пригласить к нам основателя Tesla - посмотреть музей ракетостроения и поговорить за литий.

В Украине есть три месторождения лития — Шевченковское в Донецкой области, Полоховское и Станкуватское в Кировоградской.

"Точных данных о запасах нет - их засекретила СБУ", - говорит Кущ.

По оценочным данным, речь идет об объемах от 8 до 14 млн тонн литиевых руд. Это до 10% мировых запасов, стоимостью порядка 80 млрд долларов.

Но добыча пока не ведется. Более того, не было даже полноценной разведки (на нее нужно от 30 млн долларов и несколько лет времени),

В 2017-2018 годах на добычу лития выдали разрешения.

На Полоховское месторождение лицензию получило ООО "Укрлитийвидобування", на Шевченковское — компания "Петро-консалтинг".

Спецразрешения выдавали без конкурса, и сразу же появились подозрения, что месторождения поделили между своими. Основателями фирмы "Петро-Консалтинг" числились Олег Большаков из Львова и киевлянин Николай Есипенко.

СМИ раскопали, что номер телефона, который фигурировал в уставных документах оказался тем же, что и у фирмы "Чаривный маеток", принадлежащей сыну советника тогдашнего министра энергетики Игоря Насалика Владимира Игнащенко. Сам Игнащенко был соседом Игоря Кононенко, который во времена Порошенко курировал ресурсные направления и энергетику.

"Петро-Консалтинг" собирались начать добычу лития в 2021 году, заявив, что уже договорились с неким иностранным инвестором. Но в прошлом году спецразрешение этой компании отменил суд по иску Генпрокуратуры.

Другой держатель лицензии - "Укрлитийвидобування" принадлежал компании Harsam Ores FZE и бизнесменам Игорю Воронову и Олегу Кадникову. Они получили спецразрешение на 20 лет (до 2037 года).

Но буквально летом этого года в компании произошли изменения. В списке бенефициарв, по данным "Опендатабот", появились Сергея Табалов и Игорь Кривецкий. Последний также известен как "Пупс". Он является одним из спонсоров партии "Свобода" и влиятельным человеком по вопросам потоков через границу.

По словам Куща, добыча лития - очень грязная, поэтому ее следует рассматривать разве что в цепочке с производством, к примеру, тех же литиевых батарей. Это потребует еще больших инвестиций. "Впрочем, зачем вкладываться, если можно просто договориться с властями и вывозить сырье из страны", - говорит Кущ.

Эксперты не исключают, что на волне нарастания в мире "литиевой лихорадки" желающие взяться за украинский литий все же появятся, выкупив права на добычу у их нынешних владельцев или у государства.

Причем, с учетом важности этого металла, речь может идти не только о серьезных деньгах, но и о геополитической борьбе между крупнейшими игроками. А это может сказать и на политической ситуации в Украине. Также как в прошлом на нее прямо влиял другой важнейший политико-экономический фактор - борьба за газотранспортную систему.