Год назад в Украине вступили в силу нормы о переходе на украинский язык всех русскоязычных школ. Такая ситуация стала возможна благодаря принятию закона о полном среднем образовании. В этом законе предусмотрено три модели изучения украинского языка в школах.

Первая предусмотрена для "коренных народов Украины", которые не имеют государства и лишены возможности жить в своей языковой среде. Речь о крымских татарах. Они смогут учиться на родном языке с 1 по 11 (12) класс наряду с изучением украинского языка.

Вторая модель – для школ с обучением на языке нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза. В ЕС 23 официальных языка, среди которых, болгарский, греческий, польский, венгерский, румынский, словацкий и др (русского среди них нет - Ред.).

Главные языковые принципы в этой модели обучения такие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, можно будет учиться в начальный школе; с 5 класса не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском языке с постепенным увеличением, чтобы в 9 классе не менее 40% предметов преподавались на государственном языке; в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени должно читаться на украинском.



Третья и самая жесткая модель предусмотрена для остальных национальных меньшинств, в том числе и для русских (и русскоговорящих). Преподавать на русском можно будет в начальной школе, наряду с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке. То есть практически все предметы.

Так, при пятидневке с 6 уроками ежедневно, 20% обучения на русском языке - это всего 6 уроков в неделю. По сути, речь идет о преподавании только русского языка и литературы (и то в урезанном виде). А не о получении образования на русском языке.

За соблюдением этих правил неукоснительно следит языковой омбудсмен Тарас Креминь, который по случаю старта нового учебного года уже заявил, что только выполнение положений законов об образовании и языкового закона "обеспечат получение нового украинского образования".

Но социальный запрос на образование на русском языке по-прежнему остается значительным. По данным Украинского института анализа и менеджмента политики, в минувшем учебном году на одну русскоязычную школу приходилось 2250 учеников. Этот показатель средней загруженности в 8 раз выше, чем в тех школах, где обучение проходит на государственном языке (в среднем 276 человек на одну школу).

И этот фактор вынуждает администрацию школ искать пути обхода "мовных" квот.

Подробности анализирует "Страна".

Обходя запреты

1 сентября пятиклассники из школы в одном крупном украинском городе принесли домой стопку учебников, среди которых русский язык, русская литература, а также математика и природоведение - на русском языке. Из 36 уроков в неделю - у детей 12 уроков на русском языке, это ровно в 2 раза больше, чем "положено" по закону об образовании. И это не считая физкультуры и трудов, которые тоже будут проходить преимущественно на русском языке.

"У нас в школе решили, что русский язык будет входить в инвариативную составляющую учебного плана, в таком случае это условно "обязательный" предмет. Формально, если бы в классе хотели отказаться от такой составляющей, следовало бы собрать минимум 8 подписей, но у нас все родители только за то, чтобы было больше предметов на русском языке. Похожая история со старшими классами, где русский язык может считаться "предметом по выбору" в типичном учебном плане, и тогда это тоже "обязательный" предмет. Получается, что языковые квоты выбраны за счет математики, а русский язык и литература считаются дополнительной нагрузкой. Но все родители, а у нас в классе 35 детей, поддерживают такую концепцию, мы остаемся в рамках закона, но наши дети могут получать образование хотя бы частично на русском языке. Только не говорите Вятровичу и Кременю", - рассказывает "Стране" мама пятиклассницы.

Накануне нового учебного года стало известно о прецеденте в школе №4 города Черновцы, которая ввела русский язык в программу изучения как второго иностранного языка. К такому решению администрация заведения пришла после обращения по этому поводу родителей 30 учеников. Действующее законодательство не запрещает изучение русского как второго иностранного. Первым иностранным в школе считается английский. Согласно законодательству, решение о введении изучения второго иностранного языка принимается учреждением образования самостоятельно.

Народный депутат Максим Бужанский, который неоднократно подавал в Раду проекты, предусматривающие получение образование на других языках, говорит "Стране", что во многих регионах школы ищут возможности преподавать на русском. Но целиком переломить ситуацию могло бы только изменение языкового законодательства.

Дискриминируются 400 тысяч детей

По данным Украинского института анализа и менеджмента политики в предыдущем учебном году из 4 миллионов школьников только 281 тысяча (6,9%) обучались на русском языке. 3 млн. 753 тыс. обучались на украинском языке (92% от общего количества учеников), 17,1 тыс. – на венгерском (0,42%), 16 тыс. – на румынском (0,4%), 2,5 тыс. – на молдавском и 1,7 тыс. – на польском языках.

В практически аналогичном порядке выстроено и количество школ с этими языками обучения: в Украине в 2020 г. почти 15 тысяч школ, из них – 13584 с преподаванием на украинском языке (92% от общего количества школ), 125 – с преподаванием на русском языке (0,85% – меньше 1% школ вмещает 6,9% учеников, обучающихся на русском языке), 72 – на венгерском (0,49%), 68 – на румынском (0,46%), 4 – на польском, 2 – на молдавском. То есть, при большем почти на тысячу количестве учеников, обучающихся на молдавском языке, с молдавским языком обучения – всего 2 учебных заведения, а с польским вдвое больше – 4.

Увеличению количества учеников, обучающихся на украинском языке, главным образом способствовало принятие в 2017-м году закона "Об образовании", которым вводится фактический запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского: с 2018 г. классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств остались только в младшей школе, что поставило в дискриминируемое положение около 400 тысяч детей – представителей национальных меньшинств, отмечает в комментарии "Стране" политолог Руслан Бортник, возглавляющий Украинский институт анализа и менеджмента политики.

В нынешнем году УИАМП тоже собирает данные по динамике количества школ и учеников по языкам обучения, но в институте уже прогнозируют тенденцию по снижению количества учеников, которые могут учиться на родном языке.

С 1 сентября 2023 года в силу вступит норма закона о том, что планируется переведение на полное преподавание на украинском языке школ с языками национальных меньшинств (с языками Евросоюза). И эта норма может оказаться критичной для венгерских школ. При том, что в последние годы количество обучающихся на венгерском языке растет (прирост составил 14,6% – с 15 тысяч в 2014 году до 17,1 тыс. в 2020-м.