У городского головы Одессы Геннадия Труханова серьезные проблемы.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в среду, 6 октября, что подписала подозрение для него и ряда городских чиновников, а также некоего “одного известного одессита”.

По информации “Страны”, речь идет о влиятельном одесском предпринимателе и давнем бизнес-партнере городского головы Владимире Галантернике (его также какое-то время называли “теневым мэром”). Хотя вменяют Труханову и остальным фигурантам махинации с городской землей, по мнению собеседников издания в одесских политических кругах, в действительности за этим делом скрывается желание Офиса президента (ОП) перехватить управление Одессой у Труханова, который хоть и демонстрирует всячески лояльность Киеву, но, тем не менее, чужой для зе-команды.

Детали - в статье “Страны”

Генпрокурор посчитала до пяти

Как сообщила генеральный прокурор Венедиктова на своей странице в Фейсбуке, она подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

“Это очень важное и показательное дело, как для Одесского региона, так и для страны в целом… Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить”, - написала генпрокурор.

“На моей памяти чуть не впервые следствию удалось квалифицировано задокументировать протиправную деятельность таких разношерстных людей: от градоначальника и экс-прокурора области и до, казалось, обыкновенного бизнесмена, который умело нарядил этих героев в разные “одежки” и “крутил” ими как хотел, прямо как в спектакле в театре юного зрителя”, - утверждает Венедиктова.

По ее словам, подозреваемые (число которых якобы может вырасти) причастны к “целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе”, замаскированное под аренду.

Позиция обвинения якобы строится, в том числе, на записях телефонных разговоров фигурантов, данные с компьютеров, электронной почты.

Венедиктова пишет, что убытки городскому бюджету, по последним подсчетам, составили более 533 млн грн, однако это не окончательная сумма, так как расследование продолжается.

Как утверждают источники “Страны” в правоохранительных органах, кроме Труханова, подозрение касается также экс-прокурора области Олега Жученко, исполняющего обязанности заместителя мэра - управляющего делами исполкома горсовета Олега Брындака, директора юридического департамента мэрии Инны Поповской, и бизнесмену Владимира Галантерника.

К слову, Брындак в горсовете возглавляет также фракцию “карманной” партии Труханова “Доверяй делам!” (ДД), заседая в постоянной комиссии по вопросам землеустройства и земельных правоотношений.

В тоже время, в НАБУ называют куда большее число подозреваемых.

Близкий к Бюро телеграм-канал "НАБУ-дэйли от Олега Новикова" сообщает, что подозрения вручены 16 людям. И добавляет еще две фамилии - директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексе Спектор и глава постоянной комиссии горсовета по вопрос коммунальной собственности Василий Шкрябай.

Дружба закончилась

В принципе Труханов оказался в ситуации, в которой он уже бывал. Обвинения в махинациях одесский мэр получал и раньше.

Чего стоит дело об имуществе завода “Краян”, в котором фигурировали огромные суммы из местного бюджета, в попытке присвоения которых через сложную схему обвинили Труханова с “подельниками”. Расследованием, кстати, занималось НАБУ. По этому делу Труханова уже оправдали в 2020-м, однако в начале этого года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС, входит в одну вертикаль вместе с НАБУ и САП, патронируемую Западом) отменила оправдательный приговор одесскому мэру и другим обвиняемым.

Все это время у Труханова сохранялись хорошие отношения с властью, несмотря на смену президентов.

В президентскую кампанию 2019-го городской голова, правда, открыто поддерживал Петра Порошенко. Но он быстро нашел общий язык и с командой Владимира Зеленского (при посредничестве влиятельного бизнесмена Бориса Кауфмана), открыто пойдя на союз с ОП на местных выборах 2020 года, где он с Банковой и "слугами" вместе боролся с ОПЗЖ.

В горсовете нового созыва президентская партия “Слуга народа” (СН) и партия "Доверяй делам" объединились, присовокупив голоса на стороне, чтобы избрать секретарем на тот момент ректора Одесского нацуниверситета имени Мечникова Игоря Коваля, который прошел по списку СН.

Договоренности затрагивали и область. Избранный от СН Григорий Диденко возглавил областной совет, а первый кандидат в списке ДД в этот орган Сергей Гриневецкий стал председателем Одесской облгосадминистрации.

Поэтому на криминальные истории, которые вели против Труханова, мало кто обращал внимание.

Что же пошло не так?

Ориентир на президентские выборы

Первый звоночек прозвучал еще в начале года, когда Апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор одесскому мэру по делу "Краян". Уже тогда "Страна" писала, что над Трухановым сгущаются тучи и его политическое будущее под вопросом.

С новой силой об этом заговорили в сентябре.

Мы рассказывали, что в Офисе президента хотят принудить мэра к досрочному уходу с поста, а для большей сговорчивости ускоряют расследование уголовных дел против него. После ухода Труханова и.о. городского головы станет секретарь Коваль. Вместе с мэром планируют “уйти” и губернатора области Гриневецкого, которого должен заменить нынешний глава облсовета Диденко.

Как видим, этот прогноз уже начал осуществляться буквально сегодня.

Хотя до конца непонятно - сработает ли план Банковой по добровольной отставке Труханова (губернатора президент может снять в любой момент). Пока мэр Одессы никак не комментирует ситуацию.

В случае перестановок в местной власти поменяется и контроль другого рода. Вместо одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, который сейчас “присматривает” за Одесской областью и держит связь с главой ОП Андреем Ермаком, новым "смотрящим" станет (а по некоторым данным уже стал) глава фракции СН в горсовете, глава правления банка “Восток” Вадим Мороховский.

Гриневецкого считают близким к Кауфману. Тот стал опорой Труханова в бизнесе и политике, когда мэр побил горшки с прежним соратником Галантерником.

Для чего нужно Банковой громить сейчас Труханова? По одной версии, взять под единоличный контроль Одессу и регион. Это дает, во-первых, возможность влиять на то, что в украинской политике называют “схемами и потоками” или, проще говоря нелегальный бизнес, коррупцию. Во-вторых, надо готовить почву для будущей президентской кампании, в которой Зеленский, по всей видимости, намерен участвовать. А для этого нужен плотный контроль над ключевыми регионами.

Другая версия гласит, что Труханова опять “догоняют” американцы, которые упорно связывают его к организованной преступности в Украине. "Коваль, которого планируют сделать и.о. мэра в случае отставки Труханова, уже прошел предварительно собеседование в американском посольстве. Смена власти в Одессе для американцев в числе приоритетов", - говорит источник в одесских политических кругах.

Впрочем, это не исключает и интерес ОП к перехвату контроля над городом.

Как утверждает источник в Одесском облсовете, в команде Труханова знали, что ему готовятся объявить подозрения.

“Но он все еще надеется решить свои проблемы через Шефира (первый помощник президента Зеленского - Ред.). С Ермаком якобы отношения сильно испортились. И если теперь для Труханова все станет совсем плохо, значит, договориться не удалось. Во всяком случае, так видят это дело в Одессе”, - утверждает собеседник.

Для начала Труханова могут отстранить от исполнения обязанностей городского головы, согласно антикоррупционному законодательству. Руководителем города автоматически станет секретарь горсовета Коваль.

Но управлять без поддержки горсовета не получится, а во фракции СН только девять депутатов. У ДД - 20 депутатов (вместе с Брындаком). Фракция “Оппозиционной платформы - За жизнь” (ОПЗЖ) - 18 “штыков”, “Европейская солидарность” - 10-ть, Партия Шария - 5-ть. Коваль и еще один депутат внефракционные. Всего в горсовете 64 народных избранника.

Теоретически Труханов мог бы оперативно договорится с другими фракциями и поменять секретаря горсовета, убрав оттуда Коваля. Но практически в горсовете в это мало верят.

"Труханов в нынешнем положении не будет идти на рожон. Он и его депутаты будет договариваться с властями, даже если его снимут с поста мэра, а потому Коваль, вероятнее всего, усидит в кресле", - говорит источник.

Что касается Галантерника, то, как утверждают источники “Страны”, он сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах, откуда выдачи в Украину нет.

“Кроме, возможно, каких-то финансовых потерь, эта история ему ничем не грозит”, - считает собеседник в одесской политтусовке, знакомый с раскладами в горсовете.

Он также допускает, что Гриневецкий сохранит за собой должность.

“Вообще-то он пошел на политическое объединение с Трухановым перед местными выборами, о прямой связи между ними я б не говорил”, - утверждает он.

Фракция ДД в облсовете также - это в большинстве своем люди, мало зависящие от Труханова. “И если будет попытка убрать мэра не факт, что большая часть пойдет на конфликт, а, скорее, просто переориентируется”, - утверждает источник в политтусовке, близкий к облсовету.

Если ситуация будет развиваться по худшему для Труханова сценарию, он вероятно лишится своей должности. Так, по закону о местном самоуправлении полномочия мэра досрочно прекращаются в случае вступления в силу обвинительного приговора в отношении него или решения суда о привлечении к ответственности за коррупцию.

Впрочем, до приговора еще путь не близкий.

Кроме того, для Офиса президента есть и более глобальная проблема - кто пойдет на выборы мэра города, если Труханов уйдет со своего поста.

“Сильная кандидатура была для “слуг” проблемой тогда, будет и на этот раз. Если победителя выборов Труханова “уходят”, Скорик (народный депутат от ОПЗЖ Николай Скорик - Ред.) занявший второе место во втором туре прошлых мэрских выборов и сохранивший амбиции и поддержку, становится фаворитом. А тех, кто может у него выиграть сейчас, не видно. Коваль - вообще не проходной кандидат. И это является главным аргументом Труханова для Банковой, чтоб его оставили на своем посту. Потому что если он уйдет, "слугам" придется позориться и просто не назначать выборы в течение нескольких лет под разными надуманными предлогами. Либо назначить и проиграть", - полагает один из народных депутатов, избранных по Одессе.

Важным моментом будет избрание меры пресечения для Труханова. Если его будут брать под стражу с гигантским залогом - то значит власти взяли курс на его отстранение от должности.