При Порошенко незаконная добыча янтаря превратилась в хорошо налаженный промысел, в котором участвовали десятки тысяч людей в Волынской, Ровенской и Житомирских областях. На территории, где нелегально добывали "солнечный камень", полиция даже не заезжала - они охранялись военизированными частными отрядами. В обиход вошло словосочетание "янтарная республика".

Стоимость драгоценного камня на бирже в Гданське в 2016-2017 годах достигала 5 000$ за килограмм и выше, и была в 2-3 раза больше, чем в Украине. На добычу закрывала глаза полиция, а прохождение через границу янтаря осуществлялось при покрывательстве СБУ северных областей. Нелегальный рынок янтаря, по словам аналитика института Growford Алексея Куща, в пиковый 2014-2015 мог быть около 800 млн долларов и более.

В 2019 году президент Владимир Зеленский, триумфально победив на выборах, на волне "медового месяца" с избирателями, активно разъезжал по Украине и то тут, то там снимал под камеры с руководящих постов глав областей, управлений СБУ и МВД. Борьба с "янтарными республиками" была одним из его предвыборных обещаний.

12 августа того года Зеленский прибыл в Житомирскую область и на совещании с местными властями уволил глав полиции в 9 районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях в связи с причастностью, по его мнению, к незаконной добыче янтаря.

В частности Зеленский прямо заявил тогда: "В этой схеме и Нацполиция, и Служба безопасности, и так далее. В Житомирской области, я так понимаю Олевский и Овручский районы".

В сентябре 2019 года Зеленский поручил разработать проект закона о добыче янтаря и принять соответствующий закон до декабря.

Не посадили никого

Закон, принятый в конце 2019 года, ужесточал ответственность за незаконную добычу янтаря по новой статье 240-1 Уголовного кодекса; часть 3-я статьи была рассчитана на госслужающих всех ветвей власти, которые участвуют в нелегальном промысле.

С момента подписания закона и криминализации незаконной добычи, согласно судебному реестру, в Украине было вынесено около 100 судебных приговоров по ч.1 и ч.2 статьи 240-1, и ни одного по ч. 3 ст. 240-1 УК, то есть ни один государственный служащий не понес наказания за варварский промысел янтаря, а такой промысел невозможен без содействия госслужащих в различных органах власти, о чем и заявлял президент лично. Соответственно, никто из полиции и глав СБУ не понес уголовного наказания за участие в "крышевании" янтарной добычи.

Подавляющее большинство судебных решений проведены по схеме т.н. "угоды" с прокурором, а именно обвиняемый признает вину, соглашаясь со всеми доказательствами, а ему дают по минимуму - обычно это штраф, или условные срока от года до двух. Такая практика прокуратуры (а только прокурор может предлагать договор признания вины в обмен на быстрый и легкий приговор) говорит, что правоохранители нацелились на статистику. Задача не устрашение и подавление, а количество приговоров по данной статье, вероятно, для отчетности перед Киевом.

Ни один из преступников, который получил обвинительные приговоры по новой статье о нелегальной добыче янтаре, не оказался в тюрьме, и даже, по всей видимости, не был задержан более, чем на сутки.

Большинство решений приняты в Ровенской области, где находятся самые большие залежи "солнечного камня". Так, одно из последних, опубликованное 5 августа, гласит, что житель села Клесив, примерно в ста километрах от границы с Беларусью, держал в подвале своего дома и подсобных помещениях более 800 килограмм янтаря. Эта партия, согласно данным экспертиз, указанных в решении суда, стоит около 8 млн гривен, или примерно 300 тысяч долларов. При этом данная стоимость - это государственная цена, тогда как на черном рынке она выше в 2-3 раза, а в Европе и Китае, стоимость такого количества запасов может достигать более миллиона долларов (в 2016-2017 г.г. - 3-4 млн долларов).

Вот так - простой житель глухого села в Ровенской области держал в подвале миллион долларов в виде янтаря. Вышеупомянутный житель получил год условного срока, согласно договору с прокурором.

Часть преступление были раскрыты пограничниками. Так, согласно решению суда Львовской области от 14 июля 2021 года, некий уроженец Закарпатья приобрел янтарь и спрятал его в машине. В этот же день, как пишет львовский судья в приговоре, у него возникла потребность съездить в Польшу по работе, и он не успевал привезти камень домой.

При обыкновенной проверке на пограничном посту янтарь нашли, торговца "оформили", очень быстро, по договору с прокурором выписали судебным решением штраф, при этом значительный - 150 000 гривен.

Доходит и до смешного: уроженцу Волынской области суд по статье 240-1 УК присудил 2 года ограничения свободы за несколько камешков янтаря весом 40 грамм и стоимостью, по данным экспертизы, 15 гривен, или меньше 50 центов. Этот приговор также, подан в Киев, как результат борьбы с "янтарными республиками".

Курьез приключился и в Житомире - в сентябре, ровно через год после разноса, учиненного Зеленским житомирским правоохранителям, губернатор Житомирской области Виталий Бунечко победоносно заявил: "Незаконной добычи янтаря в Житомирской области нет! Я искренне благодарен коллегам правоохранителям, которые принципиально подошли к этому вопросу, и мы преодолели это позорное явление".

Через несколько месяцев на территории Житомирской области патрульные полиции обнаружили почти 800 кг янтаря. Нашли янтарь не благодаря специальному расследованию, а при проверке автомобиля, практически случайно.

В итоге за 800 килограмм янтаря, добыча которого принесла ущерб государству на десятки миллионов гривен, в результате сложившейся практики можно получить наказание в виде одного года условно, а за 40 грамм янтаря, стоимостью меньше 50 центов, - 2 года.

Более ста осужденных за эти два года - это капля в море, учитывая то, что в незаконном промысле участвовали десятки тысяч человек в трех областях (по оценкам, только в Волынской области около 15 000 за непродолжительное время). Многих осуждают или штрафуют только за то, что находят где-то в гараже при обыске даже не янтарь, а орудия которые могут использоваться при его добыче: мотопомпы и другое снаряжение.

Добыча падает

При этом добыча янтаря падает. Но причина снижения рыночная, а именно падение стоимости ископаемого камня на биржах почти в три раза.

Сама нелегальная добыча янтаря - рабский труд. Она привлекательна только при возможности сверхзаработков, так как старателям приходится по 10-12 часов стоять в холодной воде. При падении стоимости янтаря далеко не каждому захочется в лесу, далеко от дома в качестве полураба намывать днями напролет "солнечный камень" - проще поехать в Польшу или Финляндию на клубнику или строительство.

Легализация добычи отчасти внесла коррективы и улучшила обстановку. В трех областях начались аукционы на пользование землями с запасами янтаря, но потом что-то пошло не так. По утверждению украинского журнала Forbes, легальный янтарный рынок все равно отпугивает инвесторов из-за наличия "черного промысла".

В Украине на начало лета 2021 действовала только одна частная компания, которая получила все разрешения на легальную добычу янтаря. Директор этой компании до последнего сомневался, стоит ли ему добывать янтарь вообще.

К слову сказать, бывший председатель правления государственного предприятия "Укрзализныця" поляк Войцех Бальчун, который гордился тем, что "уехал из Украины живым", стал совладельцем частной польской компании с мелодичным названием "Аурум Полонез", разрабатывающей янтарь на месторождении, которым управляет украинское государственное предприятие "Янтарь Украины", фактически подменяя госпредприятие.