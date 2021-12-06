В декабре украинцам пересчитают пенсии. Как отметили в Минсоцполитики, перерасчет проводится с 1 декабря. Повода сразу два. Во-первых, увеличивается размер прожиточного минимума с 1854 до 1934 гривен. Во-вторых, выросла минимальная зарплата - с 6 тысяч до 6,5 тысяч гривен.

Правда, прибавка в итоге будет небольшой - от 80 до 200 гривен. Получатели максимальных пенсий могут рассчитывать на "лишние" 800 гривен. Но таких немного.

Нынешний перерасчет пенсий в этом году - последний. В Минсоцполитики похвастались, что он уже десятый за год (правда каждый раз мизерный).

И анонсировали график по пенсиям на 2022 год.

Отметим, что концептуально в нем мало что меняется.

"Та же индексация пенсий с 1 марта, пересмотры выплат под повышение прожиточного минимума и минималки. Появляются разве что выплаты чернобыльцам, которых в этом году не было. При этом, как как власти снова отказались привести прожиточный минимум к реальным показателям, реальная платежеспособность пенсий в следующем году снизится, даже несмотря на доплаты", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

На следующий год предусмотрено семь этапов пересмотра пенсий. То есть, меньше, чем в этом году. Также заметно меньше вырастет минимальная зарплата - всего на 200 гривен за год.

"Да и прожиточный минимум будут пересматривать по официальным показателям инфляции, а это всего 6,2% за год. Хотя реальные показатели могут быть выше 10%", - говорит Пендзин.

Разбирались, что будет с пенсиями в 2022 году.

Декабрь-2021: на минималках

Начнем с последнего в этом году повышения пенсий. Перерасчет стартовал с 1 декабря и является десятым в 2021 году. Среди других можно отметить мартовскую индексацию пенсий на 11%, июльское повышение впервые назначенных пенсий, начало доплат военным пенсионерам (по 2 тысячи гривен), рост минимальных пенсий по инвалидности чернобыльцам, октябрьское повышение пенсий на 400 гривен пенсионерам старше 75 лет.

Что изменится с 1 декабря.

В Минсоцполитики пояснили, что поводом для пересмотра пенсий стало увеличение прожиточного минимума с 1854 до 1934 гривен и рост минимальной зарплаты с 6 тысяч до 6,5 тысяч.

Как это повлияет на пенсии?

Во-первых, на 200 гривен - с 2,4 тысяч до 2,6 тысяч - вырастет минимальная пенсия по возрасту для лиц старше 65 лет, которые имеют полный стаж (для женщин - 30 лет, для мужчин - 35 лет) и не работают.

Во-вторых, на 80 гривен вырастет пенсия у тех, что имеет стаж меньше, получает минимальную пенсию и не работает. Минимальная пенсия, которая в Украине привязана в прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, с 1 декабря выросла с 1854 до 1934 гривен.

В-третьих, увеличится надбавка за стаж сверх нормы (с 18,54 до 19,34 гривен за каждый "лишний" год).

В-четвертых, увеличатся максимальные пенсии - с 18 540 до 19 340 гривен.

Январь-2022: доплаты чернобыльцам

В начале следующего года на перерасчет пенсий могут рассчитывать две категории пенсионеров.

Во-первых, чернобыльцы.

Пенсии им пересчитают согласно новому закону, принятому летом этого года. По нему, чернобыльцы, имеющие первую группу инвалидности, должны получать доплаты не меньше 6 тысяч гривен, вторую - 4,8 тысяч, третью - 3,7 тысяч.

Таким образом общая пенсия инвалидов-чернобыльцев первой группы составит 16080 гривен вместо нынешних 12270 гривен, для второй - 12987 вместо 10967 гривен. Для третьей - 8917 вместо 8129 гривен.

Это повышение пенсий коснется порядка 40 тысяч чернобыльцев.

Во-вторых, на доплаты могут рассчитывать 60- летние женщины, которые выходят на пенсию. По сравнению с формулой, по которой им оформили выплаты, пенсия будет увеличена на 9%.

Март-2022: индексация

В марте традиционно будет проходить индексация пенсионных выплат. Она рассчитана на пенсионеров, которых коснулась пенсионная реформа 2017 года - в основном, это те, кто вышел на заслуженный отдых вовремя и имеет необходимых страховой стаж.

Стаж в процессе индексации - ключевой.

"От него зависит, будут ли вообще доплаты и какие именно. К примеру, в прошлом году формально под индексацию подпадало почти 9,8 млн пенсионеров, но 1,7 млн отсеяли на этапе верификации.В итоге пенсии проиндексировали для 7,9 млн человек и больше 46% получили сверху всего по 100 гривен", - говорит аналитик института Growford Виктор Скаршевский.

Индексация пенсий происходит по формуле, в которой учитывается реальная инфляция за прошлый год (50%) и рост средней зарплаты за последние три года (50%).

Точный показатель индексации становится известен только в феврале, накануне самого перерасчета.

К примеру, в этом году пенсии проиндексировали на 11% (5% инфляции плюс 17% роста зарплат разделить на два).

Насколько именно проиндексируют пенсии в марте 2022 года пока неясно.

"Но можно посчитать приблизительно. Инфляция составит порядка 13%. Рост средней зарплаты за 10 месяцев этого года - 20%. В 2020 году он составил 10%, в 2019 году - 18,4%. Таким образом, средний процент индексации должен составить порядка 14% или на 3% больше, чем в прошлом году", - говорит Скаршевский.

Но, так как большинство пенсионеров получают крайне небольшие доплаты, рост процента индексации особо не почувствуется.

Так, на средней пенсии 3,6 тысяч гривен индексация на 11% - это плюс 396 гривен (такую прибавку в прошлом году получило больше трети пенсионеров).

Перерасчет на 14% - это увеличение пенсии на 504 гривны.

"На фоне того, как за последний год выросли цены, лишняя сотня гривен - это в буквальном смысле ни о чем. Реальная платежеспособность пенсии за последнее время заметно снизилась", - говорит Пендзин.

"Так как основная инфляция у нас сосредоточена в сегменте товаров первой необходимости, цены там растут более значительно, чем в целом по рынку. Причем, экономить за счет перехода на более дешевую продукцию пенсионеры уже не могут - они и так покупают все самое дешевое. Осталось разве что урезать объемы потребления", - говорит Скаршевский.

В марте также проиндексируют надбавки для пенсионеров старше 75 и старше 80 лет (сейчас они получают по 400 и 500 гривен соотвественно), Процент индексации - такой же, как и по основным пенсиям, то есть, примерно, 14%.

Апрель-2022: пенсия плюс работа

В апреле следующего года пересчитают выплаты пенсионерам, которые продолжают работать.

Индексация таких выплат - сугубо индивидуальна. Конкретные суммы зависят от стажа и зарплаты пенсионера.

Под перерасчет подпадают пенсионеры, которые с момента предыдущей индексации получили дополнительно не менее 24 месяцев страхового стажа.

В этом случае перерасчет проводят по стажу и зарплате (учитывается зарплата либо за весь период с 1 июля 2000 года, либо за любые 60 месяцев до 2000 года.

Перерасчет осуществляется по формуле: средняя зарплата в Украине умножить на коэффициент зарплаты конкретного пенсионера (если она выросла за последний год) умножить на коэффициент стажа. Даже если зарплата пенсионера не менялась,за счет увеличения стажа на 24 месяца перерасчет пенсии проводится в среднем на 5% каждые два года.

Июль-2022: от 90 до 900 гривен к пенсии

В июле следующего года снова будут пересчитывать прожиточный минимум. Соотвественно, вырастут и привязанные к нему пенсии. Минимальная пенсия увеличится с 1934 до 2027 гривен, максимальная - с 19 340 до 20 270 гривен.

"В бюджете-2022 от идеи пересчитать прожиточный минимум до его реальных значений отказались. Но в Раде есть еще несколько законопроектов на этот счет. По расчетам Минэкономики, реальный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 3800 гривен. То есть, именно такой будет минимальная пенсия в случае поддержания одного из соответствующих проектов. Но так как на перерасчет пенсий понадобится порядка 400 млрд, шансы на приведение показателей прожиточного минимума к реальным значениям в обозримом будущем невысоки", - говорит Пендзин.

Октябрь-2022: для тех, кому за 70 плюс доплата 80 гривен

В следующем году в октябре начнут платить пенсионерам старше 70 лет. Это расширение программы, по которой сначала начали доплачивать тем, кому за 80, затем тем, кто старше 75 лет. В следующем году дойдет очередь до тех, кому за 70. Им обещают платить по 300 гривен.

Но, в отличие от этого года, когда платить пенсионерам старше 75 лет изначально собирались с июля, а затем все перенесли на октябрь, в 2022 году месяцев выплат сразу назначили октябрь. Что позволит сэкономить на выплатах за несколько месяцев.

Также в октябре изменится минимальная зарплата - с 6500 она вырастет до 6700 гривен. К минимальной зарплате привязаны минимальные пенсии для тех, кто вышел на заслуженный отдых по возрасту и имеет необходимый страховой стаж (они должны составлять 40% от минимальной зарплаты).

Следовательно, рост минималки до 6700 означает увеличение пенсий до . Она вырастет на 100 гривен, до 2680 гривен или на 80 гривен (в этом году - на 200 гривен).

Декабрь-2022

Под конец следующего года снова будет повышение минимальных и максимальных пенсий, связанное с пересмотром прожиточного минимума. Минимальные пенсии вырастут с 2027 до 2093 гривен (то есть всего за год она вырастет всего на 159 гривен), максимальные - с 20 270 до 20 930 гривен.

Это не значит, что каждому пенсионеру пересчитают выплаты семь раз за год. Анонсированные индексации касаются разных категорий пенсионеров. Поэтому каждые получит доплаты максимум 2-3 раза за год.

К примеру, те, кто получают среднюю пенсию, не работают и не старше 70 могут рассчитывать только на мартовскую индексацию и на рост пенсии на 14% или примерно 500 гривен.

Те, кто сидит на минимальной пенсии, получит доплаты по мере пересчета прожиточного минимума и мини минимальной зарплаты - в на 93 гривны в июле, на 80 гривен в октябре и на 66 гривен в декабре - всего на 239 гривен за год.

Максимальные пенсии пересчитают в июле (плюс 930 гривен) и декабре (плюс 660 гривен).

Если человек получает минимальную пенсию и старше 70 (или 75-80 лет) он сможет претендовать еще и на доплаты по возрасту (300-500 гривен), Таким образом, те, кому за 70, в следующем году могут расчитывать на увеличение пенсии в общей сложности на 539 гривен.

"Но так как рост прожиточного минимума будет происходить по запланированной в бюджете инфляции в 6,1%, а реальная инфляция, скорее всего, окажется выше 10%, купить за пенсионные доплаты можно будет немного", — подытожил Пендзин.