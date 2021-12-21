Между Украиной и Польшей начинается масштабная экономическая война.

На днях польское издание Rzeczpospolita написало, что Украина блокирует транзит в Польшу товарных поездов из Китая. В статье отмечается, что, якобы, такая транзитная блокировка связана с требованием Украины увеличить количество разрешений на транспортные автоперевозки для украинских компаний, которое Польша выполнять отказывается.

Проблема с разрешениями действительно есть. В Федерации работодателей Украины заявляют, что польская квота для отечественных перевозчиков в 2021 году составляет 160 тысяч, что на 40 тысяч меньше, чем в 2016 году, когда заработала зона свободной торговли с ЕС. Из-за низких квот у украинских транспортников падает грузопоток, они увольняют водителей. А те устраиваются на работу в соседнюю Польшу. То есть, наши перевозчики теряют и грузопоток, и кадры.

Кабмин уже обратился по поводу увеличения квоты на 2022 год к польским властям. 17 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина "ведет достаточно сложный и напряженный разговор" с Польшей по вопросу квот. И, если полюбовно договорится не выйдет, наши власти обираются обращаться в международный арбитраж.

Но уже сейчас фактически началось масштабное противостояние.

"Страна" разбиралась, как грузоперевозки поссорили Украину с Польшей и каковы могут быть последствия.

Притормозили квоты

История с разного рода транспортными "непонятками" между Украиной и Польшей на самом деле тянется уже несколько месяцев.

В октябре этого года Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) собрала комиссию для передела остатков польских квот. На то время их было всего около 7,2 тысяч, чего явно не хватало на всех желающих. Тогда АСМАП даже придумала формулу для распределения квот, в ней учитывали, в частности, "эффективность использования разрешений на поездки", то есть, как перевозчики распорядились остальными разрешениями, выданными им на 2021 год.

"Поляки уже давно пытаются побороть схему, когда выданные Украине разрешения на перевозки пускают через посредников, а те на них зарабатывают, перепродавая перевозчикам. То есть, распределение квот идет непрозрачно, с нашей стороны работают транспортные "решалы", - говорит экономист Алексей Кущ.

И при этом украинская сторона требует увеличить квоту.

По этой причине Польша в 2019 году резко сократила количество выданных украинским перевозчикам разрешений - с 260 тысяч до 160 тысяч. А на следующий год наши перевозчики просили увеличить квоту хотя бы до 200 тысяч. Но не факт, что поляки дадут даже 160 тысяч разрешений. Квоту могут еще больше урезать.

Польская сторона приводит следующие аргументы. Якобы, количество разрешений на перевозки с украинской и польской стороны должно быть примерно одинаковым. А польские перевозчики полностью не использовали разрешения на 2021 год.

Еще один аргумент Польши - увеличение квоты для украинских перевозчиков, якобы, создаст дополнительные пробки на пунктах пересечения границы.

Заместитель министра инфраструктуры Польши Рафал Вебер отметил, что квоту можно было бы увеличить, но при условии улучшения дородной инфраструктуры и ускорения прохождения границы.

"Это задание лежит на обеих сторонах. Мы подписали Меморандум о ежедневном количестве транспортных средств, пересекающих четыре автомобильных пограничных перехода. К сожалению, мы не достигли даже 80% квот", цитирует Rzeczpospolita Вебера.

Борьба за деньги и водителей

Экспортный комитет Федерации работодателей Украины, который недавно проводил заседание по вопросу квот в Луцке, считает, что нынешняя потребность отечественных перевозчиков - не менее 200 тысяч разрешений.

"Из-за отсутствия рейсов украинские водители -дальнобойщики увольняются и едут работать в Польшу. Или украинские компании перерегистрируются в Польше и платят там налоги. На автомобильный транспорт приходится 44% украинского экспорта в ЕС, сейчас сотни компаний и государственный бюджет Украины несут убытки из-за действий Польши. Похоже, что, несмотря на обращения украинского правительства, на следующий год поляки не собираются увеличивать количество разрешений. На Польшу приходится около 30% парка грузовых автомобилей Евросоюза. Именно для того, чтобы дать работу своим водителям, поляки ограничивают выдачу разрешений для украинских компаний", - написал в Фейсбуке заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"В Украине, как и в целом в Европе сейчас огромный дефицит водителей-дальнобойщиков. У нас не хватает 20-30% от штатного расписания. Многие уезжают работать в ту же Польшу, а также в Германию. Были даже случаи, когда наши водители доезжают до границы на украинских грузовиках, там их бросают, и дальше едут устраиваться на работу в Польше.

Почему дальнобойщики массово уезжают из Украины? Главное - условия работы. У нас сейчас активно идет дорожное строительство, но мест для стоянки грузовых авто и отдыха водителей почему-то оборудуют мало. Плюс зарплаты. В Украине водителям платят 1-1,5 тысячи евро, в той же Польше - 2,5 тысячи, в Германии - 3 тысячи, в Великобритании - 4 тысячи.

Отток кадров - не менее серьезная проблема, чем нехватка разрешений на перевозки. Можно иметь парк авто и квоты, но, если нет водителей, грузовики попросту будут простаивать", — говорит исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.

Выводы Экспортного комитета ФРУ следующие: уменьшение квоты для украинских перевозчиков противоречит статье 136 Соглашения об Ассоциации, что позволяет Украине начать процедуру арбитража с требованием увеличить количество разрешений для наших перевозчиков. Украинские власти, по мнению Федерации работодателей, должны более агрессивно отстаивать наши интересы. Но нужны и усилия со стороны Украины, в частности, расширение пропускной способности автомобильных пунктов на выезд из страны, реконструкция узких ж/д путей от Ковеля в сторону границы. Также в ФРУ отметили, что коррупция при распределении разрешений является прямым следствием искусственного дефицита, созданного польской стороной. Но в любом случае требует отдельного реагирования правоохранительных органов.

Но в целом, как пишет Кисилевский, "нынешняя проблема с международными перевозками - еще одно подтверждение, что либеральный рынок и свободная торговля с ЕС - сказка для бедных, которая не имеет никакого отношения к действительности. Расчитывать на то, что Евросоюз добровольно даст Украина увеличенные квоты, новые разрешения на перевозки, отменит нетарифные ограничения, не приходится. Правительство должно жестко отстаивать интересы украинских компаний, иначе украинцы будут и дальше уезжать на заработки за границу".

Алексей Кущ говорит, что элемент нечестной конкуренции со стороны Польши действительно есть. "Поляки имеют традиционно большую долю рынке грузовых перевозок по Европе. Понятно, что им выгодно "притормозить" украинских перевозчиков и самим подхватить еще и наши потоки", - отмечает эксперт.

"Проблема дефицита разрешений на автоперевозки в Польшу возникает уже не первый год, несмотря на стабильный рост объёмов товарооборота между нашими странами (по экспертным оценкам, в 2021 году он может достигнуть рекордного показателя - 11 млрд. долларов). Проблема усугубляется тем, что именно через Польшу идут транзитом достаточно большие объёмы нашего экспорта в другие европейские страны. Кроме того, учитывая нарастание транспортных проблем в период пандемии, именно логистика является одним из "узких" мест для дальнейшего увеличения украинского экспорта в ЄС, поэтому вопрос с разрешениями не только с Польшей, но и другими соседними европейскими странами стоит сейчас особенно остро в нашей внешнеэкономической политике", - добавил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Железнодорожная "ответка"

Но тема с квотами на автоперевозки - только часть транспортного скандала. Есть еще одна "сюжетная линия" - железнодорожная.

Еще с конца ноября "Укрзализниця" начала притормаживать составы в сторону Польши.

А с 30 ноября запретила транзитные перевозки порожних и груженых вагонов через Украину в Польшу из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Молдовы, Латвии, Литвы и Эстонии. То же касается и обратного транзита из Польши в перечисленные страны. Это подтверждают документы "Укрзализницы", которыми располагает редакция "Страны". Причины запрета транзита, судя по тексту служебной телеграммы – "технические".

Дата отмены запрета транзита, согласно документу, неизвестна.

1 декабря "Укрзализниця" выдала официальный пресс-релиз, в котором говорится, что железнодорожный транзит временно ограничен в связи с "проведением активных работ по модернизации инфраструктуры". В частности, в компании сослались на работы по электрификации участка Ковель - Изов - Государственная граница и ремонтно-путевые работы по модернизации участка Знамянка- Здолбунов.

"В связи с этим пропускная способность в направлении Польши снизилась до 350 вагонов в сутки. Этих объемов недостаточно, чтобы обеспечить перевозки в предусмотренные сроки. Поэтому было принято решение временно ввести конвенцию на запрет транзитных железнодорожных перевозок по территории Украины. После завершения инфраструктурных работ перевозки будут восстановлены", - заявили в "Укрзализнице", не называя при этом конкретных сроков разблокировки транзита.

Но в профильной среде сразу же заговорили, что остановка транзитных ж/д грузов в Польшу - это своего рода "ответка" Украины на нежелание поляков увеличивать нам квоты на автоперевозки.

Китайский фактор

На днях польское издание Rzeczpospolita написало, что Украина блокирует транзит в Польшу товарных поездов из Китая. То есть, очевидно, сейчас для поляков остановка потока китайских товаров - очень большая проблема.

"Если Украина действительно заблокировала Польше китайский транзит из-за проблем по автомобильным квотам, то "ответка", скажем прямо, сверхсильная. Для поляков остановка поставок из Китая - куда больший экономический удар чем для нас нежелание Польши увеличивать количество разрешений на автомобильные грузоперевозки. При этом сами грузоперевозки из Украины в направлении Польши ведь никто не останавливал, они и дальше идут", - отмечает Алексей Кущ.

Для поляков ситуация усугубляется еще и напряженными отношениями с Минском. Варшава уже грозила перекрыть полостью железнодорожное сообщение с Беларусью (включая транзит грузов) из-за проблем с мигрантами. Но с учетом фактической остановки транзита из Азии через Украину это будет для поляков выстрелом по самим себе.

Очевидно, что Киев подталкивает поляков к решению проблемы с выдачей квот.

Но как ответит на это Варшава - вопрос открытый.