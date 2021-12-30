Прошедший год был для Украины с экономической точки зрения противоречивым и четко разделяется на две части.

В первую половину года наша экономика пользовалась грандиозным бонусом, который ей подарили "сырьевые ножницы" - когда цены на наш экспорт (руда и зерновые) быстро росли, а цены на импорт (газ и нефтепродукты) оставались на относительно низком уровне. Это обеспечивало приток в страну валюты и поддерживало курс гривны на стабильном уровне.

Но уже с середины лета ситуация начала кардинально меняться. Цены на энергоносители тотально пошли вверх, а цены на руду начали быстро падать.

Ситуация усугублялась еще и тем, что энергоносители оказались в огромном дефиците и их трудно купить даже по очень высоким ценам.

Этой зимой энергокризис только нарастает, и именно он станет главным фактором, который определит развитие экономической ситуации в начале года. А возможно, и не только в начале.

Дорогие энергоносители уже оказали сильнейший удар по промышленности и заложили основы для разгона цен. А возможностей для маневра по росту платежек для населения фактически не осталось.

Поэтому эксперты прогнозируют сложные времена и для бизнеса, и для людей.

Разбирались, что будет с экономикой, ценами, зарплатами и платежками в 2022 году.

Сценарии для доллара

Среднегодовой курс доллара в бюджете-2022 — 28,8 гривны. Но еще не факт, что именно таким он и будет.

На этот год закладывали практически такую же цифру. Но реальный курс в течение года был ниже. На 28 декабря он составляет 27,26 гривны.

"На курс доллара в последние годы очень слабо влияют успехи или провалы в экономике. Больше - "игры" Нацбанка на повышение или понижение доллара, а также строительство пирамиды ОВГЗ. Как только бумаги становятся привлекательными для нерезидентов, они начинают массово сдавать доллар, предложение валюты растет и курс, соответственно, проседает.

Нацбанк в этом году активно выкупает с рынка лишний доллар и уже довел объем золотовалютных резервов почти до 31 млрд (максимальный показатель ЗВР был в 2011 году - 38 млрд долларов - Ред).

Думаю, такой же расклад будет в 2022 году, если конечно, не случится каких-то форс-мажоров или "Путин не нападет". Думаю, реальный коридор для доллара - 27-28 гривен", - считает глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В то же время аналитик Института Growford Виктор Скаршевский говорит, что в следующем году будет больше причин, которые могут спровоцировать девальвацию гривны, чем тех, кто станет играть на ее укрепление.

"Во-первых, будет хуже внешнеэкономическая конъюнктура, чем в 2021 году. Цены на железную руду обвалились, и руды по 220 долларов за тонну уже точно не будет. Начали корректироваться также ценники на металл. Цены на зерно пока держатся. Но уже вряд ли будет такой рекордный урожай, как в этом году. Плюс аграриям он дороже обойдется, так как придется покупать дорогие удобрения, ценники на которые растут под давлением рекордных котировок на газ. То есть общая себестоимость урожая вырастет. В итоге валютная выручка может оказаться ниже, чем в этом году.

Во-вторых, США выключают печатный станок (в рамках политики количественного смягчения на рынок выбросили порядка 4 трлн долларов, что разогнало инфляцию в США до 6,8% - рекордного показателя за последние почти 40 лет - Ред.). И повышать учетную ставку ФРС, скорее всего, будет дважды, а не раз, как ожидалось. Это значит, что американский рынок станет более привлекательным для инвесторов, и они станут уходить с развивающихся стран, в том числе Украины. Быстро из украинских ОВГЗ нерезиденты не выйдут, так как на вторичном рынке трудно продать украинские гособлигации. Но вот новые покупатели могут перестать заходить.

В-третьих, международные аналитики снова поднимают тему мирового финансового кризиса. Или как минимум глубокой коррекции. Банкротство китайской Evergrande, вопреки прогнозам, мировую экономику не обвалило. Но это еще один тревожный звоночек, свидетельство того, что «пузыри» на мировом рынке начнут сдуваться. Дело в том, что мировой кризис ведь ожидался еще до пандемии. На волне коронавируса инъекции денежных вливаний, на которые пошли многие страны, проблему притормозили. Но угроза кризиса никуда не делась, просто отодвинулась во времени.

От того, насколько эти тенденции реализуются в следующем году, будет во многом зависеть курс доллара в Украине.

Если существенных потрясений не будет, курс, скорее всего, останется в рамках 28 гривен за доллар.

Но, если мировая экономика начнет рушиться, возможен обвал гривны, так как падаем мы всегда быстрее мирового рынка. Тут уже можем увидеть и 30-35 гривен за доллар", - отмечает Виктор Скаршевский.

С ним согласен и Сергей Сароян, основатель компании Performance Managment.

"Пандемия продолжает оказывать серьезное негативное влияние на экономику. Высокие темпы инфляции наблюдаются не только в Украине, но и по всему миру, например в США рост потребительских цен достиг 6,8% по итогам ноября. Все дело в сильном дефиците товаров, который возник как из-за крайне высоких цен на сырье, так и из-за проблем с цепочками поставок. Карантин нанес серьезный урон как по промышленности, так и по логистике, которые продолжит проявлять себя и в следующем году. Сложности возникли буквально у всех крупных производителей. Например, в Apple были вынуждены сократить производство iPhone 13 на 10 млн, до 80 млн из-за нехватки комплектующих. Понятное дело, любое ухудшение эпидемиологической обстановки будет мешать восстановлению. В 2022 году в ФРС планируют прекратить вливать деньги на рынок через стимулы и мягкую монетарную политику, что должно обернуться укреплением доллара. Уже сейчас гривна стремительно дешевеет, в то время как в следующем году ситуация станет хуже. Ожидаем курс гривны выше отметки в 28,5 за доллар", - отметил эксперт.

"Сворачивание фискальных и монетарных программ поддержки, прежде всего в США, а также необходимость выплачивать внешние долги будет оказывать давление на курс гривны в следующем году, поэтому ожидается девальвация национальный валюты минимум до 28 гривен в среднем по году", - считает и глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Цены берут разгон

"Разумеется, девальвация гривны будет негативно влиять и на инфляцию, которая может достигнуть 9% в 2022 году", - отмечает Сергей Сароян.

По мнению Олега Пендзина, инфляция в следующем году может достигнуть 10-10,5%. «В любом случае, это будут никак не 6%, заложенный в бюджет-2022, а намного больше», - говорит эксперт.

Главное, что разгоняет цены - дорогие энергоносители. Хоть в последние дни газ на европейских биржах и подешевел, он все равно остается дорогим - больше тысячи долларов за тысячу кубов. В Украине на январь бизнесу предлагают ценник от 56 гривен за куб.

Что, по словам главы набсовета компании "Молочный альянс" Сергея Вовчука, увеличит расходы их предприятий на газ в 9 раз, по сравнению с прошлым годом (ранее платили 5,5 млн в месяц, а придется отдать 45 млн).

Глава "Укркондпрома" Александр Балдынюк говорит, что, если ранее доля газа в производстве кондитерских изделий составляла 2-4%, то теперь - 12-18%.

Уже сейчас производители говорят о планах переписать ценники. По словам Вовчука, чтобы работать при новых тарифах на газ, придется на 10% повысить цены и на 10% снизить закупочные цены на молоко. Балдынюк говорит, что кондитеры уже повысили цены на 25%, а нужно повышать еще на 10-15%.

Хлебопеки заявили о "буханке хлеба по 40 гривен" уже в январе, то есть, грозятся поднять ценники сразу на 30-35%.

И так буквально по всем товарам. "Промышленная инфляция в ноябре (показывает рост сырья и затрат на производство) впервые превысила 60%. Это значит, что со временем высокие затраты производителей начнут закладываться и в розничные ценники", - говорит Пендзин.

То есть, если в этом году производители, в частности, пищевики, поясняли рост цен проблемами с урожаем (как, к примеру, сахарозаводчики), то в следующем году подорожание спишут на дорогие энергоносители, в частности, газ.

"Но, какими бы высокими ни были цены на энергоносители и аппетиты производителей, повысить цены очень существенно не удастся. Ведь благосостояние украинцев не растет, то есть, покупать подорожавшие товары им попросту не за что", - говорит Скаршевский.

Такого же мнения придерживается и Балдынюк. "Чем больше повысят цены украинские производители, тем больше в итоге будет импорта. За последний год доля кондитерского импорта в страну выросла на рекордные 30%", - пояснил он.

То есть, основное повышение цен будет в пределах 10%, все, что больше уже грозит обвалом продаж.

Впрочем, есть еще вариант с более дешевым газом для производителей. В Кабмине уже сообщили, что ведут консультации с производителями по этому вопросу.

Как стало нам известно из своих источников, пока к консультациям привлекли только хлебопеков. Им могут дать газ по льготной цене порядка 16 гривен за куб. Но при этом будут ограничивать торговую наценку. Хотя на социальных сортах хлеба она и так небольшая - всего 3-4%. Но торговые сети могут "приклеивать" своих 20-25%.

То есть, за счет регулировки наценки власти попытаются держать ценники на хлеб. Станут они спасать цены на другие товары - пока неясно. Как говорит Балдынюк, их пока на переговоры в Кабмин не приглашали. Ничего не слышали о льготном газе также тепличники и производители молочной продукции.

Что касается цен на другие товары, то все шансы подорожать в следующем году, как минимум, на 10-16%, имеют автомобили.

Из-за глобального дефицита микрочипов и сбоя логистической цепочки многие модели авто уже в дефиците. Чем пользуются поставщики, задирая ценники.

Кроме того, подорожали другие составляющие производства, в частности, алюминий за год прибавил в цене 30%. Поэтому рост цен на новые авто может составить до 15%, - считает Сергей Родлер.

"Перебои производства и поставок возможны и в следующем году. Из-за этого рынок не досчитается определенных комплектаций авто. А так как растут цены на комплектующие и логистику, отпускные цены у производителей машин также становятся выше. Поэтому следует ожидать пропорционального увеличения и розничных цен", - говорит пресс-секретарь корпорации "Укравто" Дмитрий Скляренко.

Б/у машины дорожают вслед за "новым" рынком - так как новых легковушек не хватает, возник повышенный спрос на подержанную технику - и в мире, и в Украине.

"Подержанные авто могут подорожать до 20%", - отмечает Родлер.

Что касается недвижимости, то основной потенциал роста она выбрала в 2021 году, когда цены подскочили на 20-30%. По следующему году прогнозы разные. Есть мнение, что цены могут вырасти еще на 15-20%.

Глава Ассоциации риэлторов Юрий Пита считает, что ценники повысятся всего на 5-7%.

В то же время специалист по недвижимости сети RE/MAX Михаил Артюхов считает, что цены достигли потолка и возможен откат на исходные позиции - то есть, минус 20-30%.

Безработица и бегство заробитчан

"Высокие производственные затраты и низкая покупательская способность держат бизнес в тисках - повысить ценники как того требуют экономические просчеты они не могут - это чревато обвалом продаж. Но и работать на прежних ценниках многим невыгодно. Поэтому следующий год станет рекордным по количеству закрытых предприятий", - считает Олег Пендзин. - Плюс ко всему прочему растет давление государства на бизнес. Запускают скандальный закон 5600, с нового года ФОПов обяжут работать через кассовые аппараты. Это только усилит тенденцию закрытия бизнеса или ухода в тень".

Это значит, что на рынке станет меньше работы и пойдет в рост безработица.

"Если в 2020 году безработица была 8,2%, то в этом уже 9,5%, а в следующем может выйти за пределы 10%. Понятно, что растет, в первую очередь, официальная безработица, бизнес, уходя в тень, уволит в нелегальную занятость и персонал. Но реально на рынке становится меньше работы, особенно на хорошую зарплату. В итоге, вместо полмиллиона новых рабочих мест, которые когда-то обещал премьер-министр Денис Шмыгаль, мы увидели по итогам третьего квартала этого года рекордную миграцию - 600 тысяч человек", — говорит Пендзин.

По данным Госстата, последний цифры по безработице (по итогам третьего квартала 2021 года) - 9,2%. Это фактически соответствует аналогичному показателю прошлого года (9,3%).

"Но тогда был более жестким карантин. Тот факт, что высокий показатель безработицы сохраняется значит, что восстановления экономики не происходит", - отмечает Виктор Скаршевский.

Эксперты говорят, что бизнес может начать обрезать затраты на "лишних" специалистов, в частности, маркетологов, рекламистов, офисный персонал. Поэтому они рискуют остаться без работы или, как минимум, без прибавки в зарплате.

Что касается дефицитных специальностей (строители, водители, инженеры и другие), то на них спрос по-прежнему высок. А так как украинские работодатели конкурируют за ценных сотрудников не столько между собо, сколько с европейскими, и, в первую очередь, польскими компаниями, то они будут вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать людей.

Рост зарплат будет, как минимум, на уровне инфляции - то есть, 10%. Но самые ценные специалисты получат более существенную прибавку. К примеру, по строительным специальностям ожидается рост зарплат до 20%. Хотя все может изменится, если в стране замедлятся темпы строительства.

"В любом случае тенденции на отечественном рынке труда остаются не самыми оптимистичными, что может еще больше усилить отток заробитчан в Европу", - говорит Пендзин.

Ловушка для экспорта

В текущем году, особенно его первой половине, тенденции на экспортных рынках Украины были вполне благоприятными. Активное восстановление Китая разогнало цены на руду и металл до небес, а высокие котировки на зерно и подсолнечное масло держатся еще с начала эпидемии и только растут.

По данным Государственной таможенной службы, внешнеторговый оборот агропродукции, по итогам 11 месяцев, вырос на 22% - до 31,3 млрд долларов. Торговля едой уже занимает во внешнеторговом обороте страны почти 25%.

Как и ранее, основными товарами сельхозэкспорта являются пшеница, кукуруза, а также подсолнечное масло.

Но растет не только экспорт. Импорт той же агропродукции, по итогам 11 месяцев этого года, также увеличился на 20% - до 6,9 млрд. Основными поставщиками еды к нам являются Польша (10,5%), Германия и Италия (по 6,9%).

Производители многих сегментов отмечают невиданную активизацию импорта. К примеру, по кондитерке, плюс 30% - это рекорд за последние годы. Растут поставки также импортных молокопродуктов, овощей и фруктов. Даже тепличные огурцы мы стали завозить из России.

Главная причина - снижение конкурентоспособности наших производителей.

"Наши предприятия покупают газ по заоблачным ценам, те же европейские имеют долгосрочные контракты и газ по 200-300 долларов. Как могут наши производители удобрений конкурировать на мировых рынках, к примеру, с российскими, если у нас рыночная цена на газ 1,5 тысячи долларов, а в России - 95 долларов за тысячу кубов. Что же касается импорта продукции, то он, из-за повышения цен на украинские товары, будет расти в следующем году практически по всем направлениям, что грозит нам большим минусом торгового баланса и повышенной нагрузкой на курс", - отмечает Пендзин.

Что касается экспорта, то по агросырью он, по словам Пендзина, продолжит расти. Мировые цены также, скорее всего, будут высокими. Но вот заработки на продаже урожая за границу снизятся из-за повышения себестоимости самого урожая.

"Аграриям придется серьезно вложится в удобрения, технику, семена. На это уйдет, как минимум, 75% полученной с продажи зерна выручки", - отмечает эксперт.

По руде, особенно, если реализуются прогнозы по мировому кризису и конкретно - по замедлению экономики Китая, ценники могут упасть до 60-80 долларов за тонну, что сильно уменьшит заработки наших экспортеров, которые в последнее время продавали руду на пике цен, - говорит Виктор Скаршевский.

Газ по 100, электричество по 10?

Цены на энергоносители - без преувеличения, главный фактор, который сейчас влияет на цены, промышленность, и в итоге - экономику страны.

Поэтому от того, что будет с газом и электроэнергией в 2022 году зависит очень многое.

2021 год Украина начинала в более благоприятных условиях. Практически до мая ценники на газ держались еще на более-менее приемлемых уровнях, и только с лета взяли основной разгон, взлетев под конец года к рекордным отметкам - выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов.

2022 год будет еще хуже в энергетическом плане. Если зима будет морозной, газовые котировки на спотовых биржах, к которым привязаны украинские тарифы для бизнеса, могут взлететь до 3 тысяч долларов, а это значит газ для промышленности по 100 гривен за куб.

Но и это еще не все. Недавно "Укртрансгаз" направил "Нафтогазу" письмо, в котором говорится о дефиците баланса газа в 1,5 млрд кубов. Простыми словами, газа уже едва хватает чтобы поддерживать нормальное давление в трубе.

На мировых биржах ценники сейчас немного просели. Но дополнительная закупка 1,5 млрд кубов даже по тысяче долларов за тысячу кубов это «лишние» миллиарды затрат для бюджета.

"Газ на европейских биржах хоть и упал, но Украине это мало поможет. Заявили о недостатке газа в 1,5 млрд кубов, для закупки которых необходимо 2 млрд долларов. И эти деньги нужны уже в феврале 2022 года. Но это еще не все. Высокие цены на газ на европейских биржах будут держаться почти весь год. Даже при самом благоприятном раскладе они вряд ли упадут ниже 800 долларов за тысячу кубов. А в первом полугодии, пока не запустят Северный поток-2, могут быть еще выше. Украине надо будет искать деньги и возможности для закупки газа и закачки его в ПХГ. Плюс высокие цены на газ в Европе будут влиять и на биржевые расценки в Украине, это значит, что и для промышленности газ весь год будет стабильно дорогим", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

При этом, по всем расчетам, украинская промышленность может более-менее нормально работать при газе хотя бы 500-600 долларов за тысячу кубов. Но таких ценников на бирже в следующем году не будет, и без прямых контрактов с Россией получить их попросту нереально.

Что касается электроэнергии, то бизнес сейчас получает ее по 5-5,5 гривен за киловатт, что на 70-80% больше, чем в прошлом году. И электричество может еще больше подорожать.

Украина продолжает двигаться в сторону объединения с европейской энергосистемой (недавно «Укрэнерго» прошел сертификацию НКРЭ). Это значит, что и ценники у нас будут "ближе к европейским".

Впрочем, пока не факт, что объединения завершится в 2022 году.

Правда, на рынке хватает других факторов, которые могут разогнать ценники на электроэнергию. В частности, дорогой уголь.

Поэтому в 2022 году тарифы для бизнеса будут расти.

"Уже на январь 2022 года появились ценники в 7-7,5 гривен за киловатт, а на лето стоимость электроэнергии для коммерческих потребителей может достигнуть 10 гривен за киловатт", - говорит Попенко.

Таким образом по украинской промышленности в следующем году будет нанесен мощнейший ценовой энергоудар сразу по всем направлениям.

И его могут не пережить многие производства, которые выстояли даже в "лихие 90-е" и во время кризиса после Майдана и начала войны на Донбассе.

Производители молочно продукции, а также кондитеры, уже заявляют о том, что планируют остановить производство из-за высоких цен на газ.

В целом следующий год для украинской промышленности может стать одним из самых тяжелых за всю историю.

Выходом из ситуации могло бы быть переход к закупкам российского газа по прямыми договорам с "Газпромом". Но на это украинские власти не хотят идти по политическим причинам.

А что с платежками?

Коммунальный тарифы для населения - более сложный вопрос, чем ценники для бизнеса.

С одной стороны, Украина в Меморандуме с МВФ подписалась на «рыночные» тарифы для людей. Но при «рынке» в тысячу-две долларов за тысячу кубов газа тариф получится просто неподъемным.

Сложно себе даже представить, как рядовая украинская семья будет оплачивать газ по 50-70 гривен за куб и отопление по 10 тысяч в месяц за скромную двушку.

Олег Пендзин считает, что размах тарифных майданов может быть просто огромным. Поэтому на резкое повышение тарифов - сразу до рыночного уровня - власти вряд ли пойдут.

Но ценники все же будут пересматривать. Недавно глава НАКа Юрий Витренко, комментируя новые годовые газовые контракты для населения сказал, что цены там будут меняться с учетом ситуации на рынке на тот момент.

Действующие договоры с ценой в 7,96 гривен за куб, истекают в апреле. Цены в Европе на тот момент могут быть до тысячи долларов за тысячу кубов.

Но уже сейчас для новых годовых контрактов обсуждается тариф 13-14 гривен за куб. То есть, на 5-6 гривен больше, чем мы платим сейчас.

Схема, по которой НАК даст людям газ по такой цене, компенсации разницы в тарифах из бюджета, - рассказал нам источник на энергорынке.

"Речь может идти о компенсациях НАКу порядка 160 млрд в следующем году. Плюс при такой цене на газ для населения уже вряд ли удастся удержать тарифы на отопление, они вырастут в 1,5-2 раза. Это значит, на субсидии будет претендовать уже на около 3 млрд домохозяйств, а порядка 5,5 млн. Что увеличит потребности в расходах на субсидии до 70 млрд вместо заложенных в бюджете 39 млрд. То есть, на сдерживание роста платежки нужны будут миллиарды, которые пока в бюджете не предусмотрены, и еще непонятно, найдут ли их власти", - говорит Пендзин.

По электроэнергии увеличение тарифа для населения - всего лишь вопрос времени. Рост ценников для населения обсуждается уже давно, хотя пока власти на столь непопулярный шаг так и не решились.

И, не исключено, что время «Ч» наступит именно в 2022 году. "Для населения электроэнергия будет по 3-4 гривны за куб", - отмечает Скаршевский.

"Тарифы на электроэнергию для населения вырастут, но не раньше лета, их будут максимально сдерживать, перекладывая затраты энергосектора на бизнес и бюджет. Планируемый тариф для населения будет в тарифной сетке от 1,68 до 3,5 грн в зависимости от групп потребления", - рассказал нам Олег Попенко.

По словам Олега Пендзина, даже околорыночные тарифы на коммуналку для населения способны окончательно добить рейтинги власти и вызвать массовые протесты по всей стране. Но, если власти попытаются удерживать ценники, на компенсации нужно не меньше 300 млрд, которых в бюджете нет. То есть, власти оказались на своего рода тарифной растяжке - повышать тарифы сложно, а, порой, и опасно, не повышать - нет денег на компенсации. Да и МВФ в очередной раз окажется недовольным.

Поэтому, как говорит Скаршевский, начнутся эксперименты с повышением коммунальных тарифов - будут пытаться добавлять к платежкам по чуть-чуть, и смотреть на реакцию людей.

"Рост - на уровне погрешности"

"2022 год будет для Украины очень сложным. Сложилось сразу множество факторов - от мировой конъюнктуры до внутренних неблагоприятных факторов, от экономики до политики. Правительство пока работает как пожарная команда - тушит локальные источники возгорания. Но непонятно, что будет, если этих источников станет слишком много. Экономической стратегии, которая кардинально может изменить ситуацию в стране, и позволит избавиться от сырьевого статуса, так и не появилось. Поэтому настрой - самый пессимистичный", - говорит Пендзин.

Поэтому экономический рост, по его мнению, будет не выше 2,5%.

Минэкономики в начале декабря также ухудшило прогнозы по росту ВВП, правда, снизило их незначительно - с 3,7% до 3,6%. Министерство пояснило снижение прогнозов ухудшением ожиданий по инвестициям.

Но многие эксперты считают и этот показатель завышенным.

По мнению Сергея Сарояна, в следующем году ВВП вырастет не больше, чем на 3,2%

"В рамках базового сценария (нейтрально негативное влияние глобальных факторов) ожидается рост экономики Украины на 3,0-3,5%, в первую очередь благодаря дальнейшему восстановлению мировой экономики и росту цен на сырье", - считает Андрей Забловский.

"Мы всегда падаем больше, чем другие страны, и восстанавливаемся медленнее. В этом году мировая экономика выросла почти на 6%, наша менее чем на 3% и это на фоне низкой сравнительной базы 2020 года. В 2022 году по украинской экономике будет бить мировой энергетический кризис, поэтому в реальности проценты роста могут оказаться мизерными, на уровне статистической погрешности, если они вообще будут", - подытожил Скаршевский.