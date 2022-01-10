В Украине активно обсуждается тема закручивания налоговых гаек для простых граждан. Речь идет о тотальном контроле доходов и расходов людей.

Мы уже писали о планах Минфина проверить доходы украинцев с 1995 года - откуда взялись деньги на имущество и уплачены ли с них налоги. Законопроект на эту тему уже разрабатывается ведомством Сергея Марченко, о чем он сам рассказал в интервью СМИ.

Не так давно в прессе прошла информация о новых проверках, которые, якобы, стартуют уже с начала этого года. Согласно ей, налоговики собираются пристально мониторить доходы, полученные от независимой профессиональной деятельности (скажем, парикмахеров, работающих на дому), на неофициальной работе, из-за границы, от сдачи в аренду имущества, инвестиций, продажи продукции животноводства (на сумму от 50 минимальных зарплат) и даже подарки.

Впрочем, глава профильного парламентского комитета Данил Гетьманцев эти слухи опроверг назвав их фейком

"Сам шокирован уровнем бреда. Всем парикмахерам советую не читать советских газет, расслабиться и продолжать стричь. Желательно ровно", - написал Гетьманцев в своем Телеграм-канале.

Впрочем, "фейком" может оказаться далеко не все. Да и сама тема контроля доходов и расходов граждан не снимается.

Разбирались, что значит для украинцев закручивание налоговых гаек, и запустят ли власти на тотальный контроль доходов и расходов граждан уже в этом году.

"Будут стричь"

На днях во многих СМИ появилась скандальная новость. Якобы, уже с начала этого года налоговики начнут проверять доходы граждан, которые сейчас, по-сути, проходят мимо фискалов (и, соответственно, не облагаются налогами).

Под проверки могут попасть следующие доходы:

От независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, мастера маникюра, работающие на дому, ремонтники, няни и др) На неофициальной работе. Речь идет о подработках без официального оформления в штат Полученные из другой страны. Под эту статью формально подпадают как денежные переводы от заробитчан, так и другие доходы, к примеру, от продажи товаров на зарубежных интернет-площадках (там в последние годы выставляется, в частности, немало украинского хэнд-мейда) или от иностранных заказчиков, к примеру, за проекты в сфере IT) От сдачи в аренду недвижимого имущества. Этот вид дохода облагается налогом и сейчас. Владелец недвижимости должен платить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Другое дело, что на практике регистрация договоров аренды в налоговой и уплата налогов проверяются не слишком жестко, и большинство сделок проходит мимо фискалов. От инвестиций. Тут такая же история. Налог от доходов от инвестиций существует и сейчас (кроме доходов от ОВГЗ). Нужно платить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Причем, если речь идет, скажем, о доходе с депозитов или корпоративных облигаций, то его взимают налоговые агенты (банк или депозитарий). То есть, возможностей не платить практически нет и сейчас. Для держателей акций компаний налог - 9% НДФЛ и военный сбор 1,5%. Но, к примеру, инвестиции в криптовалюту проходят мимо налоговиков, а по вложениям в недвижимость полно лазеек. Подарки. Согласно Налоговому кодексу налог на подарки, полученные не от родственников, есть и сейчас - 5% от стоимости плюс военный сбор 1,5%. А за денежные подарки нужно платить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Но, понятно, что делятся с государством подарками немногие украинцы. Подарки, стоимостью до 25% от минимальной зарплаты налогом не облагаются. От прощенных долгов и кредитов, сумма которых превышает 25% минимальной зарплаты От продажи продукции животноводства на сумму более 50 минимальных зарплат От средств, полученных в качестве благотворительной или нецелевой помощи От продажи недвижимого имущества. Фактически этот налог появляется с принятием скандального закона 5600, где с третьей за год продажи недвижимости вводится 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора на разницу между суммой, за которую человек купил недвижимость и той, за которую продает (то есть, фактически, это налог с прибыли). И, якобы, если налоговики найдут «лишнее», то придется заплатить - за недвижимость, авто, права интеллектуальной собственности 5%, за доход с других активов 10%.

Тема сразу же получила широкий общественный резонанс, но ее быстро опровергли.

Правда, глава налогового комитета ВР Данил Гетьманцев назвал слухи о тотальных проверках "Бредом малограмотных тг-провокаторов".

"Всем парикмахерам советую не читать советских газет, расслабиться и продолжать стричь. Желательно ровно", - написал Гетьманцев.

Впрочем, как мы уже отметили выше, налоги на многие из перечисленных доходов есть и сейчас. Как и штрафы за уклонение от них. К примеру, за неуплату налога с дохода от аренды недвижимости штраф - 25% от суммы налогового долга.

Другое дело, что пока налоговая недостаточно пристально контролирует эти сегменты.

Те же надомные парикмахеры, которым Гетьманцев советует "расслабиться и продолжать стричь", это по факту самозанятые лица. В случае регистрации в этом статусе, они обязаны платить 18% НДФЛ и 22% ЕСВ. То есть, если усилят контроль за регистрацией самозанятых лиц, то придется платить и парикмахерам.

Хотя эксперты не раз заявляли, что администрирование на самом деле настолько затратное, что на него может уйти больше средств, чем в итоге получит бюджет от налогов. "Не приставишь же к каждому парикмахеру по налоговому инспектору. Да и доказать, что самозанятое лицо в полном объеме декларирует доходы и платит с них налоги непросто", - говорит банковский юрист Александр Ярецкий.

Вопрос в том пойдут ли власти на непопулярные меры, и когда именно наступит время "Ч".

"В этом списке (доходов, которые, якобы, могут начать усиленно проверять), в основном доходы, которые или и так являются официальными (как, к примеру, доходы от банковских депозитов - Ред) или которые очень сложно доказать. Поэтому все это имеет смысл, если введут контроль расходов. Именно в этом суть косвенных методов. Когда человек имеет расходы не соответствующие уровню его доходов и активов. И, когда попытается их обосновать, то перечисленные выше доходы могут быть проверены. Но как можно обосновать доход, к примеру, от самозанятой деятельности, если человек никогда не был зарегистрирован как самозанятое лицо или не декларировал этот доход. А если декларировал, то что там можно проверять? То есть, вопросов на самом деле много", - говорит нам банковский юрист Александр Ярецкий.

Спросят за деньги и включат счетчик

Отметим, что слухи о грядущих проверках, которые Гетьманцев назвал фейком, появились именно в привязке к непрямым методам контроля расходов и доходов граждан.

И тут все списать на "фейк" не получится.

Мы уже писали, что в конце прошлого года глава Минфина Сергей Марченко в одном из интервью рассказал, что его ведомство разрабатывает законопроект на тему косвенных методов налогообложения.

"Все должны понимать - за декларированием (или налоговой амнистией, которая началась в прошлом году и продлиться до сентября 2022 года - Ред.) должны сразу идти косвенные методы налогообложения. Мы сейчас разрабатываем соотвествующий законопроект, у нас фактически есть готовый концепт. Я думаю, что в ближайшее время будем его обсуждать", - сказал тогда Марченко.

Схема следующая - по окончанию налоговой амнистии (которая сейчас идет ни шатко, ни валко) фискальная служба начнет проводить оценку операций физлиц по приобретению недвижимости, дорогих вещей и выяснять, на какие средства они куплены и уплачены ли с этих денег налоги.

"Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет и амнистию человек не проходил, то есть, не показал свои реальные доходы, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что налоговая должна доначислить сумму неуплаченных налогов", - заявлял Марченко.

Он пояснил, что налоги доначислят не на всю сумму, а на разницу между задекларированными доходами и стоимостью покупки. А верификация сделок будет идти в автоматическом режиме.

Речь идет о доначислении налогов в размере 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора, причем, не только на квартиры, то и на все крупные покупки от 400 тысяч гривен. И, если выясниться, что со средств не были в свое время уплачены налоги, придется отдать государству почти 20%. К примеру, если вы присмотрели квартиру за 100 тысяч долларов, на налоги задним числом может уйти 19,5 тысяч долларов.

Причем, хотят раскручивать историю с легальностью доходов с 1995 года, то есть, копнуть на десятки лет назад. Хотя у юристов сразу же возникла масса вопросов к этой схеме.

"Срок давности по налоговым преступлениям - 10 лет, по доначислению налогов - три года. Никакие новые законы задним числом вводиться не могут. Кроме того, в разные годы действовали разные правила налогообложения. Скажем, с квартиры до недавних пор нужно было платить только 1% госпошлины. Других налогов никто не требовал, сделка оформлялась официально, и считалось, что человек перед законом чист. Налоги с банковских депозитов тоже появились недавно. Почему теперь в нему вдруг должны появляться вопросы? Поэтому открутить историю на десятки лет назад вряд ли получится. Будет масса судебных исков, вплоть до ЕСПЧ, и шансы выиграть у людей очень велики", - пояснил нам Ярецкий.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец говорит, что на самом деле уже сейчас налоговики пытаются выбивать из людей "лишние" налоги.

"К примеру, у нашей клиентки требовали доказать легальность доходов на покупку дорогого авто, которое ей на самом деле подарили. Советовали внесли в декларацию 45 тысяч евро и заплатить с них налоги. Иначе грозили конфискацией машины и судами. Но пока налоговики могут разве что попортить нервы людям, так как законодательства о косвенных методах контроля расходов и доходов у нас нет. Но с принятием закона на эту тему все может измениться. Хотя сам закон в том виде, в каком он анонсируется, будет противоречить Конституции. Ведь у нас действует презумпция невиновности, и не человек должен доказывать, что его деньги чистые, а государство, если есть сомнения, должно доказать, что был факт неуплаты налогов", - отмечает Кравец.

Когда запустят проверки

Главный вопрос - решаться ли власти запустить механизм тотальных проверок расходов и доходов украинцев и когда это случится.

Эксперты еще на этапе появления скандального интервью Сергея Марченко заявляли, что до выборов анонсированный главой Минфина законопроект вряд ли пройдет Раду.

"Это будет сокрушительный удар по рейтингам власти, ведь по-сути, хотят залезть в карман каждому украинцу. Вряд ли на это пойдут в ближайшее время", - отмечает глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя вопросы журналистов по поводу косвенных методов и законопроекта Минфина, отметил, что введение косвенных методов контроля расходов и доходов сразу же по окончанию налоговой амнистии (то есть, с сентября 2022 года) «невозможно».

"Мне понятно, почему министр финансов так говорит: он отвечает за сборы. Но, во-первых, это практически невозможно. А во-вторых, у нас категорический протест против этого внутри фракции. Скажу так- этого не будет", - заявил Арахамия.

"Косвенные методы, если их введут, ударят по карману более 90% граждан. Для власти это будет фактически политическое самоубийство", - говорит Олег Пендзин.

Впрочем, рано или поздно закручивать гайки по налогам все же будут, - уверены эксперты.

"Во-первых, внедрение непрямых методов - это одно из требований МВФ. Во-вторых, огромная доля теневой экономики - порядка 30% или даже выше, мотивирует власти искать дополнительный инструментарий для пополнения бюджета. То есть, вероятность внедрения тотального надзора за доходами и расходами граждан, весьма высока. Другой вопрос насколько эффективно получится все это реализовать, ведь одно дело представить проект на бумаге, а другое внедрить необходимую инфраструктуру и интегрировать в нее банковскую сферу. И главное - будет ли политическая воля, что до выборов крайне сомнительно", - говорит Сергей Сароян, основатель компании Performance Managment.

"О внедрении непрямых методов контроля доходов/расходов говорят уже не первый год, подобные инициативы рассматривались ещё предыдущей властью. Но сейчас все говорит о планах внедрения новаций в самое ближайшее время. А чувствительность для многих украинцев, данной темы могут притупить за счет некого "переходного периода", - считает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Скорее всего, законопроект в Раду в ближайшее время все не внесут. Это прямое требование закона по амнистии капиталов. Но вот какой будет его дальнейшая судьба - вопрос открытый. Думаю, многое зависит от общественной реакции на этот проект", - подытожил Пендзин.